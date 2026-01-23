流感跟一般感冒差在哪？醫列「5症狀」自我檢測：喉嚨痛非主要症狀

秋冬又是流感的大流行時期，無論是耳鼻喉科還是家醫科，或是小兒科的診間中，都擠滿了為了流感來看醫生的病人，很多人都會問流感跟一般感冒到底有什麼差別？要怎麼分辨？《優活健康網》特選此篇，耳鼻喉科醫師提醒，流感跟感冒可透過「5症狀差異」來自行判斷，尤其流感更容易伴隨肌肉痠痛、高燒。











輔大醫院耳鼻喉科主任醫師胡皓淳說明，如果你發現你或你的親友不幸有類似流感的狀況，請不要猶豫，馬上來掛號。流感跟感冒5大症狀差異這樣分：

廣告 廣告





1. 流感發病速度較快



流感的發病速度通常較快，患者會在一夜之間感覺身體不適，症狀急速加重，如果你有碰過類似狀況，可能就會知道，你會覺得前一天晚上只是咳嗽，隔天就不舒服到下不了床。而相對的，一般感冒的症狀通常是逐漸出現的，患者可能在數天內慢慢感受到各種不適。





2. 流感會全身虛弱



流感常伴隨著嚴重的全身虛弱，患者可能會感覺非常虛弱、疲憊和無力，連日常生活都有困難。一般感冒的身體不適感較輕，患者多少會感覺有些不適，但不會像流感那樣嚴重。





3. 流感常伴隨著高燒



流感體溫大多超過攝氏38度，並持續數天。一般感冒引起的發燒通常較輕微，甚至可能不太會發燒，就算發燒，體溫也可能只在攝氏37度多左右。





4. 是否喉嚨痛



流感時喉嚨痛通常較輕，並不是主要症狀。一般感冒時喉嚨痛是比較常見的症狀之一，尤其剛開始的時候，很多人的主訴都是喉嚨癢或喉嚨痛。





5. 是否肌肉疼痛



流感通常伴隨著嚴重的肌肉和關節疼痛，患者可能感覺每一根肌肉都在疼痛。一般感冒引起的肌肉疼痛較輕微，甚至有些患者根本不會有肌肉疼痛的症狀。

延伸閱讀：

流感疫苗副作用有哪些？接種前後要注意什麼？ 10大Q&A一次搞懂

醫點名「這7種年輕人」得流感易變重症！冒6症狀快就醫 劇烈頭痛不妙

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：只是咳嗽，隔天就下不了床！醫用「5個差異」分辨流感or感冒 每一根肌肉都在痛）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為流感跟一般感冒差在哪？醫列「5症狀」自我檢測：喉嚨痛非主要症狀