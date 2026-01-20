流感逐漸升溫 疾管署示警最快下週進入流行期

疾管署今天(20日)召開例行記者會，國內流感疫情上升，社區流行H3N2，重症病例以65歲以上具慢性病史為多，流感逐漸升溫，疾管署示警最快下週進入流行期。另外，全球新冠病毒陽性率上升，鄰近國家疫情皆上升，具疫情傳播風險。

國內類流感門急診就診人次較前一週上升11.9%將近12%，急診佔比由前一週9.7%上升至10.3%，已接近流行閾值11%，各年齡層、各區都有上升，疾管署發言人林明誠表示，預估下週很可能就會進入流行期，流感這一波的高峰預計會在春節前後，就診人次單週可能達到13萬到14萬。接種疫苗需要兩週才會產生保護力，本季流感疫苗僅剩15.5萬劑，呼籲年長及有潛在疾病者儘速接種。

另外，中部傳出有女童猝逝，疾管署證實曾通報重症，但流感檢驗結果為陰性，至於外傳女童檢出微小病毒B19陽性，疾管署防疫醫師林詠青說明，感染微小病毒B19絕大多數症狀輕微，且能自行痊癒，不過的確有非常少見的致死個案，主要是可能引發病程進展快速的心肌炎，恐危及生命，致死率可達三成。

寒假國外旅遊多，疾管署提醒，民眾於出國前可先瞭解當地疫情，並於2至4週前先至旅遊醫學合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢，落實防疫較穩定妥當，疾管署也推出出國旅遊三招，降低感染風險，包括第一招疫苗洗手戴口罩、第二招防蚊防瘧預投藥、第三招飲食衛生要做到。