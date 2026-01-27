流感連三週上升 疾管署籲儘速接種公費流感疫苗

疾病管制署今天(27日)表示，截至今年1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑，新冠疫苗接種累計約163.7萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.7萬人次。近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格的民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應儘速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康。

依據疾管署監測資料顯示，今年第3週類流感門急診就診計110,501人次，較前1週上升3.9%，近期呈上升趨勢；另上週新增14例流感併發重症病例，包含11例H3N2、3例B型及5例流感併發重症死亡，均為H3N2。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第3週新冠門急診就診計1,018人次，較前1週下降6.5%；上週新增5例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。114年10月起累計59例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占68%及具慢性病史者占81%為多，95%未接種本季新冠疫苗。

疾管署提醒，尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種；國內新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，且無觀察到須立即採取相關措施之安全疑慮，提醒民眾別因過往接種經驗而擔憂副作用影響，尤其感染後易併發重症之65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，請儘速接種以及早提升自我免疫保護力，降低新冠併發重症發生風險。