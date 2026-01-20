流感連二升「就醫破10萬人」 疾管署：最快本周新一波流行期！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

流感疫情連二周升溫，離進入流行期只差一步！疾管署今（20）日公布最新監測數字，國內類流感門、急診就診人次上週又較前一週上升11.9%，已經是連續二周上升，且急診占比更由前一周9.7%上升至10.3%，已接近流行閾值，疾管署預計，最快本周就會正式進入新一波流感流行期。

根據疾管署資料，上周（1月11日至1月17日）類流感門、急診就診達10萬4348人次，較前一周上升11.9%。更關鍵的是，急診就診病例百分比達10.3%，已接近流行閾值（11%）。

疾管署發言人林明誠表示，值得注意是，目前各年齡層、各區就診率都上升；疾管署預估接下來有可能每周以5至10%增幅繼續升溫，預估在2月14日農曆春節連假開始之前就診人次有可能上看12至13萬人次。目前本季公費流感疫苗僅剩15.5萬劑，呼籲年長及有潛在疾病者儘速接種。

另依疾管署實驗室監測資料顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2占82.0%。而上周國內新增17例流感併發重症及2例死亡；本流感季累計458例重症，其中88例死亡；重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，87%未接種本季流感疫苗。

疾管署強調，截至1月19日止，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax 疫苗接種約4.3萬人次。考量春節連假將至，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應儘速接種公費流感及新冠疫苗。另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署提醒，近期日夜溫差變化大，且仍處呼吸道傳染病好發季節，尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加，而曾感染或接種過非本季新冠疫苗之保護力已不足抵抗目前變異株之感染，應儘速前往接種，加強對抗主流病毒株之保護力，並落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

