流感連2周升溫 估春節達就診高峰
流感連2周升溫！疾管署公布，國內上周流感就診衝破10萬人次，較前一周上升逾1成，急診就診占比已接近流行閾值11％，預估最快本周進入流行期，春節前單周就診高峰恐達13至14萬。疾管署副署長林明誠指出，本季流感疫苗僅剩15.2萬劑，呼籲高風險族群盡速接種。
疾管署統計，上周國內類流感門急診就診計10萬4348人次，較前一周上升11.9％。疫情持續升溫，急診就診病例百分比從9.7％上升至10.3％，已接近流行閾值（11％），且各年齡層、各區就診率都上升。
疾管署發言人林明誠指出，接下來疫情將持續升溫，最快本周進流行期，預估就診高點落在農曆春節前，單周就診人次上看13至14萬。
本流感季累計458例重症、88例死亡，以65歲以上長者、具慢性病史者為多，近9成未接種本季流感疫苗。上周國內新增17例重症、2例死亡，疾管署防疫醫師林詠青說明，其中一名死亡案例，為東部60多歲女性，本身有慢性肝炎、內分泌神經系統慢性病史，未接種本季疫苗。
林詠青說，個案1月初出現呼吸困難、虛弱無力，發病3天到急診就醫，檢查發現血氧、血壓偏低且發炎指數上升，確診A流併發敗血症，收治加護病房，給予抗病毒藥物治療。住院期間發燒、呼吸喘持續，肺炎情況也未改善，住院5天後過世，死因為流感併發肺炎與呼吸窘迫。
另外，疾管署自即日起至2月28日，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。
林明誠提醒，近期仍處呼吸道傳染病好發季節，尾牙聚會活動及春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加，目前全國公費疫苗尚餘約15.2萬劑，呼籲符合接種資格民眾，尤其長者、慢性病患者等高風險族群，盡速接種疫苗加強保護力。
其他人也在看
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 39
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
起床喉嚨痛未必是感冒！醫曝背後恐藏「3問題」
生活中心／尤乃妍報導許多人都曾遇過早上一起床發現喉嚨又乾又痛，第一直覺就是自己「感冒了」。不過，耳鼻喉科醫師陳亮宇解釋，會造成喉嚨痛的原因，不一定是感冒，也可能跟「睡眠、生活習慣」有關。想要徹底改善，就要從日常生活小細節抓起，或是尋求專業幫助。民視健康長照網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
麵包冷凍再烤降血糖？腫瘤醫曝「3吃法」：不利癌細胞生長
麵包冷凍再回烤，真的可以降低升糖指數！腫瘤科醫師廖志穎解釋，根據多項研究發現，澱粉類食物經過「冷卻／冷凍」後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉，對腸道菌有益。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
男童昏迷飄「詭異水果味」！一驗血糖爆高 醫揭致命真相：中毒了
身體若飄出異常香味，千萬別輕忽，恐怕是糖尿病警訊。家醫科醫師陳欣湄指出，受到飲食西化、肥胖人口增加的影響，罹患第二型糖尿病的孩童逐年攀升，她曾遇過一名身高約150公分、重90公斤的男童，因昏迷被緊急送往急診，檢查發現，他身上出現類似腐爛水果的氣味，血糖飆到300mg/dL，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 7
全脂or低脂牛奶防心梗？名醫喊：我都喝這款
牛奶有益健康，至於應選全脂或低脂？醫師王思恒表示，過去認為，乳製品要選低脂款，才無心血管阻塞的問題，但新研究指出，全脂牛奶與心血管疾病的發生率無明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）有時還與「心血管風險降低」有關。「因此，我都喝全脂牛奶。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
家屬說「前幾天就怪怪的」！醫揭猝死3大前兆：不是胸痛而是這感覺
天氣一冷讓人「凍未條」，台灣冬季受東北季風、寒流影響，氣溫動輒驟降到10度以下，冬天也因此成了猝死的高風險季節。不少家屬事後回想，常會提到「前幾天就覺得怪怪的，...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
10歲童身上飄出「發酵水果香」 血糖飆破300意識模糊！
家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》節目上分享一起案例，一名男童因意識模糊被送到急診，身上飄出異常水果香味，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」急症。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 5
看心梗20年，最怕病人天天吃這些！心臟科醫曝：這9食物「給錢也不吃」 吐司上榜
「很多病人明明有運動、也不抽菸，卻還是心臟出問題。」擁有20年臨床經驗的Sanjay Bhojraj心臟科醫師指出，真正被忽略的關鍵，往往不是生活習慣，而是每天看似無害的飲食選擇。他觀察到，許多標榜「低脂」、「植物性」、「對心臟好」的食物，實際上卻可能促進發炎、拉高血糖、長期傷害血管。以下是他根據多年治療心肌梗塞、動脈阻塞與代謝異常患者的經驗，整理出的 9 種他絕對不碰的食物。 1、含糖早餐穀片外表無害、包裝可愛，但本質幾乎是甜點。Sanjay Bhojraj直言：「早餐吃這個，等於在吃甜甜圈。」高糖會引發胰島素劇烈波動，長期加速代謝失衡與血管老化。．建議替代：鋼切燕麥＋莓果＋肉桂 2、加工冷切肉（火腿、培根、香腸）含有硝酸鹽與亞硝酸鹽，可能在體內轉化為有害物質，不只提高癌症風險，也會傷害血管、升高血壓。．建議替代：自行烤製的雞胸肉或火雞肉 3、汽水與能量飲料不只讓血糖飆升，還會過度刺激腎上腺、增加全身性發炎。「無糖版本」也不安全，人工甜味劑可能破壞腸道菌相，間接影響心臟健康。．建議替代：氣泡水加檸檬、無糖花草茶 4、油炸速食與夜市炸物高溫油炸常使用工業植物油，容易產生氧化物質，會嵌入常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
他飲食清淡「血壓卻飆170」！ 醫發現「1關鍵線索」揪真正病因
年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或常春月刊 ・ 3 天前 ・ 發表留言
一家三代全罹食道癌！醫示警：都是這飲食習慣害的 5招預防癌體質
一名34歲男子發現自己吞嚥困難，到醫院檢查後確診食道癌。其實他一家三代先後確診食道癌，醫揭與他們的一種飲食習慣有關！ 一家三代全罹食道癌 根據中國媒體《北京時間》報導，來自河南的34歲張姓男子健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
每天喝咖啡害膽固醇狂飆？研究：「多1動作」護心血管、死亡率更低
有些人飲食清淡，仍有膽固醇問題，擔心是喝咖啡所致，其實問題在於沖煮方式。營養醫學專家劉博仁提到，咖啡富含多種抗氧化物質，不過其中的「咖啡白醇」與「咖啡豆醇」，若長期大量攝取，壞膽固醇可能累積在血液中，不過研究發現，經過濾紙沖煮有助於過濾咖啡油脂，比起完全不喝咖啡的人，心血管更健康、死亡率更低。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3
台灣成人7成都外食！專家警告：這3種地雷吃久恐釀慢性病
現代人生活步調快，三餐在外解決已是常態。根據統計，台灣成年人的外食族群比例高達7成以上。然而，方便的外食背後，卻隱藏著肥胖與慢性病的風險。 為何外食總是讓你胖？揭開「致胖環境」的祕密 你是否曾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫師家長瞞女兒腸病毒害群聚 衛生局重罰12萬
醫師家長瞞女兒腸病毒害群聚 衛生局重罰12萬EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
2分鐘方便換20年腦退化？專家點名不只泡麵…這類食品恐「讓大腦提早失智」
近年來泡麵、香腸、雞塊等「超加工食品」（Ultra-Processed Foods，UPF）因為方便料理、價格便宜，成為不少民眾在忙碌日常中的飲食選擇。不過，最新研究與專家警告指出，長期大量攝取這類食品，恐對腦部健康造成深遠且不可逆的傷害，更是讓民眾在年紀輕輕時就邁向失智症（Dementia）的「高速通行證」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
為了當美美伴娘 她2個月狂減15公斤！結果超慘…罹患這種病
中國杭州一名26歲女子小雨（化名）答應要當閨蜜婚禮的伴娘，所以下定決心減肥，用盡各種節食和運動招術，在短短2個月內從65公斤瘦到50公斤，整個人瘦了一大圈，看起來苗條許多。但與此同時，小雨的身體卻出現許多不舒服的情況，最後她到醫院檢查，才知道自己錯誤的減肥方法，讓自己罹患了糖尿病。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
兒童常備藥「希普利敏」可助眠？醫示警：過量恐致死
禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」透露，聽聞有不少家長會擅自服用孩童的希普利敏藥水。部分成人在服用僅僅10c.c.後，便能換來一整夜的深沉睡眠，引發明顯嗜睡反應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不用靠算命！醫曝「5行為」看出能否長壽：走路慢慘了
現代人追求長壽，醫師黃軒表示，人不需要等到 80 歲才知道自己能否長壽。因為身體從中壯年就能看出能否長壽的端倪，包括步速、握力、平衡、咀嚼、生活自理，可看出一個人的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言