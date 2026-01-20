流感連2週上升 最快本週進流行期、春節達高峰

（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署今天表示， 11日至17日類流感門急診共10.4萬人次就診，已連續2週上升，預估最快本週就會進入流行期、春節前後達疫情高峰，屆時單週就診人次上看14萬。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫情週報表示，監測資料顯示，1月11日至17日類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢；另13日至19日新增17例流感併發重症病例，及2例流感併發重症死亡。

廣告 廣告

李佳琳說明，實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。本流感季累計458例重症病例及88例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占83%為多，87%未接種本季流感疫苗。

疾管署發言人林明誠說明，預估最快本週就會進入流行期，疫情高點將落在農曆春節前後，屆時單週就診人次可能會落在13到14萬之間。截至今年1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，呼籲高風險民眾盡快接種。

疫苗部分，林明誠提醒，各縣市若疫苗使用率超過96%，就可能開始減少接種地點，因此建議有意接種民眾，先撥打1999專線，詢問地方衛生局疫苗接種地點等資訊，以免撲空。

新增死亡個案中較年輕個案，防疫醫師林詠青說明，為東部60多歲女性，本身有慢性肝炎、內分泌及神經系統慢性病病史，沒有接種本季疫苗，1月初呼吸困難、虛弱無力，發病3天急診就醫，發現血氧偏低、血壓也偏低，抽血檢驗發現發炎指數上升。

林詠青說明，個案當時流感快篩A型陽性，判斷為流感併發肺炎及敗血症，收治加護病房，給予抗病毒藥物治療，但發燒症狀持續、呼吸喘也未改善，評估肺炎情形沒有明顯改善，住院5天後於1月上旬不幸過世，死因為流感併發重症及呼吸窘迫，其他慢性病也是治療下恢復狀況不好的原因之一。（編輯：李亨山）1150120