流感連2週上升 最快本週進流行期、春節達高峰
（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署今天表示， 11日至17日類流感門急診共10.4萬人次就診，已連續2週上升，預估最快本週就會進入流行期、春節前後達疫情高峰，屆時單週就診人次上看14萬。
衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫情週報表示，監測資料顯示，1月11日至17日類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢；另13日至19日新增17例流感併發重症病例，及2例流感併發重症死亡。
李佳琳說明，實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。本流感季累計458例重症病例及88例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占83%為多，87%未接種本季流感疫苗。
疾管署發言人林明誠說明，預估最快本週就會進入流行期，疫情高點將落在農曆春節前後，屆時單週就診人次可能會落在13到14萬之間。截至今年1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，呼籲高風險民眾盡快接種。
疫苗部分，林明誠提醒，各縣市若疫苗使用率超過96%，就可能開始減少接種地點，因此建議有意接種民眾，先撥打1999專線，詢問地方衛生局疫苗接種地點等資訊，以免撲空。
新增死亡個案中較年輕個案，防疫醫師林詠青說明，為東部60多歲女性，本身有慢性肝炎、內分泌及神經系統慢性病病史，沒有接種本季疫苗，1月初呼吸困難、虛弱無力，發病3天急診就醫，發現血氧偏低、血壓也偏低，抽血檢驗發現發炎指數上升。
林詠青說明，個案當時流感快篩A型陽性，判斷為流感併發肺炎及敗血症，收治加護病房，給予抗病毒藥物治療，但發燒症狀持續、呼吸喘也未改善，評估肺炎情形沒有明顯改善，住院5天後於1月上旬不幸過世，死因為流感併發重症及呼吸窘迫，其他慢性病也是治療下恢復狀況不好的原因之一。（編輯：李亨山）1150120
其他人也在看
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
麵包冷凍再烤降血糖？腫瘤醫曝「3吃法」：不利癌細胞生長
麵包冷凍再回烤，真的可以降低升糖指數！腫瘤科醫師廖志穎解釋，根據多項研究發現，澱粉類食物經過「冷卻／冷凍」後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉，對腸道菌有益。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4
尖叫1聲亡「不是流感」！11歲女童驗出1病毒攻心亡 醫：無特效藥
台中市一名11歲女童感冒近月未癒，突然昏迷送醫，經搶救兩天仍因嚴重心臟衰竭不治。檢驗發現女童體內呈B19微小病毒陽性，醫師研判恐是病毒侵襲心臟引發猛爆性急性心肌炎。女童發病前曾有感冒症狀，並隨家人前往中國旅遊。施勝桓小兒科診所院長施勝桓指出，B19病毒又稱「蘋果病」，主要透過飛沫或血液傳染，潛伏期約4至20天，初期症狀似感冒，後續可能出現紅疹，嚴重者恐併發關節炎、腦炎或致命性急性心肌炎。醫師提醒，B19病毒目前無特效藥及疫苗，治療採支持性療法，免疫不全者、慢性貧血患者及孕婦為高風險族群，應特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
全脂or低脂牛奶防心梗？名醫喊：我都喝這款
牛奶有益健康，至於應選全脂或低脂？醫師王思恒表示，過去認為，乳製品要選低脂款，才無心血管阻塞的問題，但新研究指出，全脂牛奶與心血管疾病的發生率無明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）有時還與「心血管風險降低」有關。「因此，我都喝全脂牛奶。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6
11歲童大叫一聲猝死疑檢出B19病毒 台大醫揭三類人高風險
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名11歲女童在感冒、咳嗽近月之後，隨家人外出在車內突然大叫一聲後便昏迷，搶救兩天後仍不治，最新消息傳出女童檢出微小病毒B19陽性，疑因此引發急性心肌炎，導致嚴重肺水腫、器官衰竭。台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎今（19）日指出，一般而言，感染細小病毒B19並不需要特別治療，但「孕婦、慢性貧血以及免疫功能不全」等三類...匯流新聞網 ・ 22 小時前 ・ 5
10歲童身上飄出「發酵水果香」 血糖飆破300意識模糊！
家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》節目上分享一起案例，一名男童因意識模糊被送到急診，身上飄出異常水果香味，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」急症。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
一天可以幾顆藍莓？專家大推藍莓最營養吃法 控血糖、護腦、降膽固醇
藍莓功效超多，價格又變便宜了，營養師薛曉晶指出，藍莓是一種被科學界列入「大腦與血管保健食物清單」的超級水果，其中所含的花青素能穿越血腦屏障、調節發炎反應，進而改善記憶力、穩定血壓、強化心血管功能，是現健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 1
他飲食清淡「血壓卻飆170」！ 醫發現「1關鍵線索」揪真正病因
年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或常春月刊 ・ 2 天前 ・ 發表留言
每天喝咖啡害膽固醇狂飆？研究：「多1動作」護心血管、死亡率更低
有些人飲食清淡，仍有膽固醇問題，擔心是喝咖啡所致，其實問題在於沖煮方式。營養醫學專家劉博仁提到，咖啡富含多種抗氧化物質，不過其中的「咖啡白醇」與「咖啡豆醇」，若長期大量攝取，壞膽固醇可能累積在血液中，不過研究發現，經過濾紙沖煮有助於過濾咖啡油脂，比起完全不喝咖啡的人，心血管更健康、死亡率更低。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
34歲梁云菲切除子宮「會加速衰老」？醫生曝：關鍵在卵巢
女星梁云菲（Nana）因罹患子宮肌腺瘤，在去年動手術切除整個子宮。她表示是在評估身體狀況後，確定自己將來不想要生小孩，於是當機立斷選擇儘快開刀，希望保住身體健康。消息曝光後，也引起部分網友討論「少了子宮是否會導致快速老化」。姊妹淘 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
早上提神喝「咖啡or茶」比較好？專家揭曉答案 1情況喝了只會更焦慮
早餐或許是一天中最重要的一餐，但你的早晨飲料呢？大多數人會分成兩派：咖啡派與茶派。當然，也有人完全不喝咖啡或茶，選擇能量飲料、柳橙汁、汽水，或單純喝一杯水。那麼，早晨最好的選擇是什麼？對此，「delish」網站說明，答案並不單一。 咖啡與茶的效果一樣嗎？ 說實話，多數人早晨喝咖啡或茶，主要是為了咖啡因。這種天然的中樞神經興奮劑能提升大腦與神經系統的活躍度，讓你感覺更清醒、專注、警覺。但咖啡因過量可能導致焦慮與心悸等副作用。營養師 Lisa Andrews 表示：「每個人代謝咖啡因的速度不同，所以對專注、情緒與精力的影響也會有所差異。」營養師 Lauren Manaker 補充：「咖啡與茶都能提升專注與活力，但方式不同。」 ．咖啡：咖啡因含量較高，能帶來迅速且強烈的能量爆發，非常適合需要快速進入工作狀態的人，但也可能讓部分人感到焦躁不安。．茶：咖啡因含量較低，並含有胺基酸 L-茶胺酸（存在於綠茶與紅茶中），可降低壓力與焦慮。這種組合能帶來更平穩、持續的情緒與能量提升。 最健康的咖啡與茶喝法？ Manaker建議，想讓早晨飲品更健康，應減少添加糖與高熱量配料（如鮮奶油、糖漿）。 ．咖啡：最常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
網議「六大青光眼成因」：不只老年人 高度近視、三高族群也受威脅
青光眼因早期症狀不明顯，常被稱為「視力的無聲殺手」。許多人誤以為這是長輩專屬的疾病，但數據顯示患者已出現年輕化趨勢。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》追蹤近六個月數據，揭曉「六大青光眼成因」聲量排行榜。除了年齡增長，眼壓異常與高度近視更是網友熱議的關鍵因子。醫師提醒，視野缺損往往不可逆，定期檢查才是保住視力的唯一途徑。年齡與眼壓：調節力下降是關鍵，眼壓計數字藏危機根據話題討論，「年齡增長」高居成因榜首，但「眼壓異常」緊追其後，兩者相輔相成：生理老化： 醫師解釋，隨年齡增長，眼部調節眼壓的能力會自然下降。醫師建議 35 歲以上民眾應每年安排一次眼科檢查。壓力警訊： 許多網友分享，健檢時發現眼壓過高，進一步複查才驚覺已是青光眼初期。長期高眼壓會壓迫視神經，造成無法復原的損害。不容忽視的結構與遺傳：高度近視族與家族史需警惕除了年齡，眼球本身的生理結構與基因也是重要變因：近/遠視族群： 「高度近視或遠視」會導致眼球結構改變，影響視神經健康。對於近視度數深的年輕族群，更不可掉以輕心。家族遺傳： 網友熱烈討論遺傳的重要性。有人因雙親病史而維持定期檢查習慣，甚至台灣好新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
隱匿腸病毒害18人感染「醫護父母遭罰12萬」 疾管署：已進一步了解
高雄市鼓山區一所私立小學爆發腸病毒群聚感染事件，截至19日最新統計，已有5個班級、15名學童染疫，再加上3名親屬，累計18人感染。衛生局追查後發現，源頭疑似來自任職802軍醫院的醫護夫妻，兩人隱匿一對兒女感染腸病毒的事實，仍讓孩子到校上課，導致疫情擴散，衛生局依傳染病防治法對夫妻各開罰6萬元，共計12萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
拒長照！西班牙「藍色寶地」研究：他三餐吃這「豬也吃」，少病趴趴走
不用長照，謝謝！早已過百歲的Eustaquio Pérez，住在西班牙奧爾賽省，他討厭吃藥，甚至未接種過COVID疫苗，至今卻能天天趴趴走上山牧羊，大腦記憶力更好得驚人。他只是這個長壽村的眾多百歲人瑞之一，為何這個西班牙內陸省，被外界認為將是繼沖繩下一個「藍色寶地」？西班牙近期集合學者團隊，完整揭露遠見雜誌 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
兒童常備藥「希普利敏」可助眠？醫示警：過量恐致死
禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」透露，聽聞有不少家長會擅自服用孩童的希普利敏藥水。部分成人在服用僅僅10c.c.後，便能換來一整夜的深沉睡眠，引發明顯嗜睡反應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言