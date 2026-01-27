流感連3周升溫！上周11萬人衝急診 14重症5死「全是H3N2」

衛福部疾病管制署今（27）日公布最新疫情監測數據，國內類流感疫情呈現連續上升趨勢，第3週門急診就診人次達11萬501人，較前一週增加3.9%，急診就診病例百分比為10.3%。上週新增14例流感併發重症病例，另有5例死亡個案，全數均為H3N2型別感染。

國內類流感疫情呈現連續上升趨勢，第3週門急診就診人次達11萬501人，較前一週增加3.9%，急診就診病例百分比為10.3%。(圖/資料照)

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，依據實驗室監測資料顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中A型H3N2占多數，其次為B型及A型H1N1。本流感季至今累計472例重症病例，包括119例H1N1、343例H3N2、1例A未分型及9例B型，死亡個案達93例，分別為24例H1N1、67例H3N2、1例A未分型及1例B型。

重症病例分析顯示，65歲以上長者占63%，具慢性病史者占83%，值得注意的是，高達87%的重症患者未接種本季流感疫苗。郭宏偉表示，全球流感整體活動度維持高點，鄰近國家韓國近期呈上升趨勢，多國仍處相對高點或中度流行，全球主要流行型別為H3N2，南美洲則為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第3週新冠門急診就診計1，018人次，較前一週下降6.5%。上週新增5例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。自114年10月起累計59例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例同樣以65歲以上長者及具慢性病史者為多，分別占68%及81%，且95%未接種本季新冠疫苗。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，依據實驗室監測資料顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中A型H3N2占多數，其次為B型及A型H1N1。(圖/疾管署)

截至今年1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑，新冠疫苗接種累計約163.7萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.7萬人次。疾管署強調，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格的民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象，應儘速接種公費流感及新冠疫苗。

疾管署提醒，尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種。國內新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，且無觀察到須立即採取相關措施的安全疑慮，提醒民眾別因過往接種經驗而擔憂副作用影響。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，民眾應加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。疾管署自1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

