流感週增12%爆發中，尾牙聚餐怕中獎？醫提醒：別用「這姿勢」聊天

靠近農曆新年，少不了尾牙、餐敘及旅遊等人際往來，也連帶讓流感疫情升溫。面對可預期的流感高峰，平時該怎麼做，才能降低感染風險？

近期氣溫短暫回暖後又下降，流感病毒蠢蠢欲動，全台各年齡層及各地區確診個案病例數呈現上升趨勢。根據疾管署統計，1月11日～1月17日類流感門診、急診就診人次達10.4萬，與前一週相比增加近12%，急診佔比也從9.7%增至10.3%，逼近流行標準。

流感本週將進入流行期，春節連假就診人次恐破12萬

今年初流行的流感病毒與去年流感季相同，以H3N2佔8成最多，其餘為B型及A型未分型。

疾管署副署長林明誠表示，預估最快本週就會進入新一波的流感流行期。未來流感確診患者可能以每週5～10%比率持續增加，在2月14日春節連假前，就診人次可能上看12～13萬。

上週流感全台累計17例流感併發重症個案，有2人死亡。疾管署防疫醫師林詠青指出，一名為患有慢性肝炎及內分泌神經系統疾病的60多歲女性，本身沒有接種本季流感疫苗，在1月初出現呼吸困難等症狀，3天後就醫發現血壓及血氧皆偏低，經篩檢確認感染流感，後續因併發肺炎與敗血症，住院5天後不治。

雖確診人數增加，但現階段重症病例仍以65歲以上長者，以及慢性病史患者為多數，尤其是慢性病患者多達83%，另外高達近9成的患者並未接種本季流感疫苗。

專家：疫苗防的是重症，不是百分百不生病

尤其鄰近的日本和韓國流感病例數仍不少，外加去年6月出現的「K分支」，突變的位點已從7個增加至10個，疫情近期還會持續升溫，對台灣恐仍有影響。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，本季流感疫苗去年2月就公布，趕不上應對K分支突變，因此除了鼻噴式作用在鼻黏膜的流感疫苗外，肌肉注射的疫苗僅能預防重症，卻無法完全預防感染。

不過，流感疫苗雖然無法避免百分百感染，並不代表無需施打。黃高彬指出，高齡族群、慢性病患者及免疫力不足的高危險族群，仍不能輕忽重症及死亡風險，建議盡速接種流感疫苗。

春節前不得不聚餐，如何降低感染風險？

據疾管署統計，現階段公費流感疫苗接種已達667.6萬人次，全台疫苗庫存量剩下15.2萬劑。若無法接種流感疫苗，或春節前夕須頻繁聚餐的民眾，黃高彬建議，應隨身準備口罩，用餐完畢後如能佩戴口罩就盡量戴，減少因飛沫遭傳染的風險。

除佩戴口罩外，若懷疑同事或親友感染流感或其他呼吸道疾病，應避免「面對面談話」，以站側邊等方式減低傳染機率。若意外感染流感，則不應出席餐敘，避免將病毒傳染給他人。同時，須注意手部衛生，維持勤洗手、避免隨意觸碰口鼻，降低病毒入侵的機會。

