流感進入流行期擴大公費藥劑免快篩 寒假出國旅遊這類族群及早拖打疫苗取得保護力





【NOW健康 編輯部／整理報導】疾管署疫報顯示，上週流感門急診就診破10萬人次，較前1週上升11.9%，急診就診病例百分比達10.3%，已經接近流行閾值（11.0%），預計最快本週疫情進入流行期，2月中旬達到這波疫情高峰，屆時單週就診人次達到13至14萬。



流感高峰將至單週恐達14萬人！ 疾管署擴大公費藥劑不需快篩



因感染人數明顯增加，疾管署副署長林明誠宣布，從今天（1月20日）起至2月28日，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩，即可開立公費藥劑，即時用藥，降低重症及死亡風險。

疾管署監測資料顯示，今年第2週（1月11日至17日）類流感門急診就診計1萬4348人次，較前1週上升11.9%。上週（1月13日至19日）新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，以及2例流感併發重症死亡（均為H3N2）。



本（2025至2026）流感季迄今累計458例重症病例（119例H1N1、332例H3N2、1例A未分型、6例B型）、88例死亡（24例H1N1、62例H3N2、1例A未分型、1例B型），在重症病例中，以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，87%未接種本季流感疫苗。



「流感疫情最快本週進入流行期」林明誠說，目前急診就診病例百分比約10.3%，接近流行閾值11.0%，國內流感疫情緩步上升，本週即將進入流行期，農曆年期間單週就診人次達到13至14萬，達到這波疫情的高峰。





▲寒假國外旅遊多，落實防疫較穩妥。（圖／疾管署提供）



寒假旅遊落實防疫3招 長者及慢性病患及早施打疫苗取得防護力



林明誠表示，近期日夜溫差變化大，加上尾牙聚會活動、國內外旅遊頻繁，以致疾病傳播風險增加，呼籲年長及有潛在疾病者儘速接種流感疫苗，本季流感疫苗僅剩15.5萬劑，所剩不多。



截至今（115）年1月19日，公費流感疫苗接種達667.6萬人次，新冠疫苗接種累計161.6萬人次，其中Novavax 疫苗接種約4.3萬人次。林明誠強調，疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等重症高風險對象，應儘速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康。



除了施打疫苗，疾管署提出寒假防疫3招，至國外旅遊時，應勤洗手、戴上口罩，做好個人防疫措施。如至登革熱疫區，應積極防蚊，選擇淺色衣服，出發前經醫師評估，服用瘧疾預防性投藥。飲食衛生更是馬虎不得，切記餐前洗手、食物需煮熟，並注意用餐環境是否乾淨整潔。



# 首圖來源／疾管署提供



