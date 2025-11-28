流感還是過敏？醫教「3招」秒分辨 這症狀拖到一週最危險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

氣溫驟降突然狂打噴嚏、鼻水流不停，是感冒還是過敏？發現很多人把流感當小感冒，拖到高燒不退才就醫，錯過黃金治療時間。更常見的是把過敏誤認感冒，吃一堆藥症狀依舊。耳鼻喉專科張進芳醫師強調流感和過敏雖都會鼻塞流鼻水，但一個是病毒感染、一個是免疫反應，治療方式完全不同。



3招快速分辨 別拖太久以防肺炎



▸第1招｜看發燒：流感幾乎都會突然高燒超過38度，伴隨劇烈肌肉痠痛和極度疲勞，患者常說像被大車輾過。張進芳醫師表示過敏性鼻炎幾乎不發燒，症狀集中在鼻子和眼睛，主要是清澈鼻水、連續打噴嚏、鼻子眼睛癢。

▸第2招｜看發作時機：流感在接觸病人後1-4天內突然爆發，症狀快速惡化。過敏一接觸過敏原馬上發作，離開環境就改善。如果症狀固定在某些季節或特定環境出現，比如每年春天或進冷氣房就發作，幾乎確定是過敏。全球有18%人口受過敏性鼻炎影響，台灣比例更高。

▸第3招｜看病程長短：流感就算不吃藥通常5-7天會好轉，過敏不處理會持續整個過敏季，可能長達數週。流感傳染力強因此造成全家中獎，過敏則不傳染但有遺傳傾向。



正確預防最重要 醫師教你這樣做



張進芳醫師指出，流感確診黃金時間是症狀出現後48小時內，這時用抗病毒藥物效果最好，能縮短病程1-2天，會用快速篩檢15到30分鐘出結果。過敏若嚴重影響生活，或鼻涕變黃綠色、臉部疼痛可能併發鼻竇炎，也要趕快就醫。

張進芳醫師提醒，預防最有效是打流感疫苗，台灣疾管署每年10月開始施打，能降低4-6成重症風險，還有勤洗手能減少3成呼吸道感染。

過敏患者要找出過敏原並避開，塵蟎用防蟎寢具控制，花粉季節戴口罩，家裡用空氣清淨機。張進芳醫師強調，症狀超過一週沒改善就要立即就醫，別自己亂買成藥，以免小病拖成大病。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

