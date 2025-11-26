流感重症拉警報 台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手亞東醫院策展
流感並非小事，及早防治才是關鍵。台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手亞東醫院舉辦「全民迎戰流感季-流感重症OUT！」衛教策展，透過互動展示與專業知識傳遞，邀請民眾了解流感防治新視角。策展核心理念是「治療即預防」，提醒民眾除了定期接種疫苗外，一旦出現疑似症狀，應立即就醫，以降低重症與併發症風險。
72歲的葉大哥患有高血壓與肺阻塞等慢性疾病，近期於旅遊期間，身旁家人陸續出現類似感冒症狀，葉大哥本身也開始發燒、喉嚨痛並感到明顯倦怠等不適，卻自行服用成藥，未及時就醫。不料，返家後症狀迅速惡化，緊急送醫並因呼吸衰竭接受插管治療，檢驗確診為A型流感。
亞東醫院內科部副主任暨胸腔內科王秉槐醫師提醒，流感對高齡或慢性病患者如同「助燃劑」，尤其近期出國旅遊及室內聚會頻繁，更應注意同行者是否已有症狀。一旦出現疑似流感症狀，應盡早尋求醫療協助，不建議自行用藥，降低重症與住院風險。
