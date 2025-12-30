流感重症達11例、4人死亡！疫情「這時」衝高峰 男確診併發肺炎病逝

記者柯美儀／台北報導

衛福部疾病管制署公布，第52週（12/21-12/27）國內上升類流感門急診就診計8萬1557人次，並新增11例流感併發重症病例、4例死亡。疾管署發言人林明誠評估，疫情最快2週後會進入流行期，到過年前後約2月中旬到達高峰。

疾管署說明流感疫情，鄰近的中國、日本、韓國近3週疫情呈下降趨勢，但疫情仍高；亞、歐、北非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A型H3N2。疾管署主任郭宏偉表示，第52週（12/21-12/27）國內類流感門急診就診計8萬1557人次，較前一週略降，主要因假期門診休診影響。

疾管署主任郭宏偉表示，第52週國內類流感門急診就診計8萬1557人次，較前一週略降。(圖／記者柯美儀攝影)

社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2占85.7%。上週（12/23-12/29）新增11例流感併發重症及4例死亡；本流感季累計407例重症，其中78例死亡；重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，90%未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師許玉龍說明一名60幾歲男性個案，發病第3天後，出現呼吸困難與意識不清，當日即前往急診就醫。經急診進行流感篩檢，確診為A型H3N2，X光檢查顯示雙側肺炎。由於個案合併出現呼吸衰竭及急性腎衰竭，當日即收治加護病房，經住院治療後，仍不幸於12月中旬過世，個案主要死因為流感併發肺炎重症，住院期間約5週。

疾管署提醒，歲末聚會多，活動也多，人潮流動聚集，增加疾病傳播風險；請大家做好個人防護，並接種疫苗提升免疫力，高齡或有慢性疾病等高風險族群，也請儘速接種新冠和流感疫苗。

