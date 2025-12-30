流感重症風險藏在口腔裡？不是只有老人、慢性病，研究發現牙周病也是流感高危險因子

談到流感高危險群，一般普遍會認為是高齡者、癌友或患有糖尿病等慢性疾病，導致免疫力較低的族群。不過，近幾年有研究顯示，若患有牙周病，可能更容易感染流感，甚至連帶增加出現重症機率。

根據疾管署統計，12月7日～12月13日類流感門診、急診就診累計約8.5萬人次，與前一週僅相差161人次。雖然最近流感確診人數大致持平，但隨著未來冷氣團來襲，春節前聚會增加，都有可能讓流感疫情再起。

年末聚會頻繁，流感疫情恐春節前達高峰

疾管署副署長林明誠指出，流感疫情預估於12月中開始回升，因年末聚會等人際互動增加，春節前確診人數應會達到高峰。

目前全台累計380例重症及68例流感死亡病例，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週流感併發重症新增10例，另有2例死亡，感染的流感病毒多為今年流行的H3N2，但也有部分患者為H1N1或B型流感。

面對即將來臨的流感高峰，生活中除了養成勤洗手、公共場所佩戴口罩等好習慣外，維持良好的免疫力及身體狀態也很重要。其中，許多人容易忽略的「口腔」健康，其實也扮演著降低感染的關鍵角色。

牙周病削弱免疫力，讓人容易得流感也更容易重症？

根據健保署統計，全台18歲以上民眾的牙周病盛行率超過80%，等於每5人就有4人有牙周病。

牙周病成因主要來自不良的口腔衛生習慣，患者未妥善清潔的牙齒形成牙結石，久而久之逐漸變成牙周病。高血壓、糖尿病、抽菸等危險因子也可能加速牙周病形成。牙周病常見症狀為牙齦流血、口臭、牙縫變大及牙齒鬆動或脫落等。除損害牙齒及口腔健康，嚴重甚至可能引發敗血症外。

近年研究更發現，牙周病也會增加流感感染風險。日本兵庫大學健康系統學系教授多田章夫等人研究發現，流感病毒和新冠病毒可從鼻腔進入，也可經口腔入侵。當口腔中存在牙周病致病菌「牙齦卟啉單胞菌（Porphyromonas gingivalis）」引發慢性牙周病時，會讓身體長期處於發炎狀態，削弱免疫系統，抑制可摧毀感染細胞的殺手細胞—T細胞和B細胞繁殖，讓流感病毒有機可趁。

該研究整理國外體外實驗結果，指出牙齦卟啉單胞菌和H1N1病毒「共同感染」呼吸道上皮細胞時，會促進細胞激素（cytokines）及一氧化氮產生，進而造成呼吸道上皮細胞凋亡，增加肺炎等重症風險。

除了造成細胞凋亡外，牙齦卟啉單胞菌與其他A型流感合流感染時，也會干擾並延緩呼吸道上皮細胞死亡程序，讓病毒有更多時間繁殖。

對此，研究團隊表示，雖然現階段對於口腔狀態與病毒感染機制的了解仍有限，但可以確定的是，良好的口腔照護對於預防流感等病毒感染十分重要。

為避免或降低牙周病對健康造成的威脅，平時就應養成良好的口腔衛生習慣。口腔健康司建議「餐後睡前要刷牙每次至少2分鐘」、「使用含氟量超過1000ppm以上的牙膏」，以及「每半年定期口腔檢查及洗牙」。

此外，少吃甜食及飲料、飯後使用牙線潔牙，以及用軟毛牙刷以貝氏刷牙法潔牙，也都是維持口腔健康的不二法門。

