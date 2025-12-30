流感重症「單周爆增11例4死」 疾管署：最快2周後進流行期

疾病管制署副署長林明誠分析，扣除放假等因素後，實際類流感就診人次上升約3%，疫情已出現上升跡象。隨著國內氣溫即將下降且年末聚會活動增加，預期最快2至3周後進入流行期，並於農曆春節、2月中旬達到最高峰。

疾管署今日公布，上周新增11例流感併發重症病例，其中1例為H1N1、10例為H3N2，另有4例死亡個案，包括1例H1N1及3例H3N2。第52周類流感門急診就診計81，557人次，與前一周相當。目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

防疫醫師許玉龍說明一起特殊個案，患者為60多歲男性，本身有癌症病史且未接種本季流感疫苗。該名男子11月中旬陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、倦怠等症狀，發病3天後因呼吸困難、意識不清到急診就醫，篩檢確認感染A型流感，X光片顯示有雙側肺炎。患者因呼吸衰竭、急性腎衰竭當日即收治加護病房，接受插管及洗腎透析治療，使用流感抗病毒藥物及抗生素治療後，仍於12月中旬不幸過世，住院5周，死因為流感併發肺炎。

疾管署提醒，疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，高風險族群應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力。 （示意圖／Pixabay）

本流感季累計407例重症病例，包括114例H1N1、288例H3N2、1例A未分型、4例B型，以及78例死亡，包括24例H1N1、53例H3N2、1例B型。重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，其中90%未接種本季流感疫苗。

疫情中心主任郭宏偉表示，目前疫情上升幅度非陡升趨勢，推估大概需要2至3周之後才會進入流行。疾管署提醒，疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

