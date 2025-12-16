流感重症、死亡增 疫情將回升

流感疫情可能開始進入流行期，民眾紛紛戴上口罩。記者季相儒／攝影

上周類流感門急診就診計八萬五三七四人次，與前一周持平，但流感併發重症與死亡個案持續增加。疾管署發言人林明誠表示，近期氣溫劇烈變化、年末聚會頻繁，國內流感疫情即將回升，於春節期間達到流行高峰。目前疫苗僅剩三十多萬劑，高風險族群務必盡速接種。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上兩周新增十名流感併發重症病例、二例死亡，而本流感季累計三八○例重症病例、廿二人死亡，在重症病例中，百分之九十二未接種本季流感疫苗。

林詠青提出兩例嚴重案例，北部一名廿多歲女性因患有糖尿病、慢性腎病等多重病史，且未接種疫苗，在感染Ａ型流感後短短兩天內，便因併發肺炎與急性呼吸衰竭而不幸過世；另一名北部九歲男童雖無潛在病史，感染後併發肺炎住進加護病房，所幸接種過本季疫苗，治療一周後康復出院。

廣告 廣告

全球流感疫情皆呈上升趨勢，許多國家檢出Ｈ３Ｎ２中的Ｋ分支病毒株，這並不在本季流感疫苗預防範圍內，施打後的預防感染保護效果可能下降，林明誠表示，國外研究證實，本季流感疫苗仍可有效降低重症跟住院等風險，尚未接種的幼童、長者、慢性病患者等高風險族群應盡速接種，以獲得完整保護力。

截至昨日，公費流感疫苗接種六四八萬五千多人次，全台剩餘疫苗僅剩卅多萬劑，林明誠表示，日前增購十三點一萬劑已配送至各縣市衛生局，剩餘一點九萬劑將於今日分送至各縣市。

【看原文連結】

更多udn報導

長菜花？男大生下體冒出一整排小白點 醫喊免驚曝1事

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

全家上架1款聯名鮮食「限時1元」 老饕大讚：香氣十足

百年巨乳史「天乳運動」震撼史冊！艾怡良隆胸討好金主