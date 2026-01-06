流感重症418例83死！公費新冠疫苗擴大接種至2月底

疾管署表示，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險。為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩，並儘速接種公費流感新冠疫苗。

2025年第53週類流感門急診就診計82,161人次，與前一週持平。（圖／疾管署）

疾管署說明，截至今年1月5日，公費流感疫苗接種數約662萬人次，全台疫苗尚餘約20.6萬劑，新冠疫苗接種累計約158.3萬人次，其中Novavax疫苗接種約3.8萬人次。目前仍處呼吸道疾病好發季節，疾管署自今年1月1日起公費新冠疫苗已擴大提供全台滿6個月以上尚未接種之民眾接種，直至2月28日止。

疾管署表示，現行提供接種之莫德納LP.8.1及Novavax JN.1疫苗均安全有效，對於目前新冠病毒主流變異株都具保護效果，呼籲尚未接種新冠疫苗者，把握1月1日至2月28日擴大接種期間，儘速前往接種，及早提升保護力。

上週新增11例流感併發重症病例，包括1例H1N1、10例H3N2，以及5例死亡，包括4例H3N2、1例A未分型。（圖／疾管署）

為使儲備疫苗能充份發揮效益，減少日後國人境外罹病之防疫風險與醫療資源負擔，疾管署釋出效期至今年1月31日之四價流行性腦脊髓膜炎疫苗約3,000劑，並宣布自今年1月1日起至1月31日期間，民眾得至32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗藥品費。

依據疾管署監測資料顯示，2025年第53週類流感門急診就診計82,161人次，與前一週持平。上週新增11例流感併發重症病例，包括1例H1N1、10例H3N2，以及5例死亡，包括4例H3N2、1例A未分型。

目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。（圖／疾管署）

疾管署指出，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計418例重症病例，包括115例H1N1、298例H3N2、1例A未分型、4例B型，以及83例死亡，包括24例H1N1、57例H3N2、1例A未分型、1例B型。

疾管署表示，重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，89%未接種本季流感疫苗。全球流感陽性率及活動度上升，大陸、日本、韓國近3週呈下降趨勢，惟疫情仍高，亞、歐、北非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A（H3N2）。

上週新增3例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。（圖／疾管署）

疾管署說明，新冠疫情目前處低點波動，2025年第53週新冠門急診就診計854人次，較前一週下降10.8%，主流變異株為NB.1.8.1。上週新增3例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。2025年10月起累計49例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占82%為多，94%未接種本季新冠疫苗。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能致疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險。疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

