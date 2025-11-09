流感針變A肝針！1歲嬰遭金門醫院誤打疫苗 疾管署：預計周二提交檢討報告

衛福部金門醫院7日驚傳有嬰兒遭打錯疫苗，院方表示，將全面檢討疫苗施打流程並調查失職人員，嚴防類似事件再度發生。（圖／報系資料照）

金門醫院驚傳替嬰兒打錯疫苗事件，1歲嬰原訂施打流感疫苗，護理人員卻打成A肝疫苗，院方昨日表示已通報衛生局。疾管署今日指出，已要求醫院啟動院內調查、醫療疏失調查，預計醫院周二會提交檢討報告；並提醒醫護人員執行預防接種作業時，確實遵守「三讀五對」原則，嚴謹核對疫苗品項與接種對象，避免誤打情形發生。

據媒體報導，衛福部金門醫院7日下午，替幼兒預防接種時發生疫苗接種疏失。疾管署副署長曾淑慧說明，這起疫苗接種異常事件，原本應施打水痘疫苗及流感疫苗第二劑，實際施打為水痘疫苗及A型肝炎疫苗，院方當日（7）傍晚盤點時發現異常，立即通知家屬，並向衛生局通報。

衛生局接獲通報後，請醫院正式函報預防接種異常事件及調查，持續追蹤該名幼兒健康監測，並督導醫院改善流程、檢討作為並加強教育訓練，落實「三讀五對」，同時通報和諮詢疾管署此起A肝疫苗接種異常事件及A肝疫苗接種措施。

疾管署表示，國際接種建議為幼兒12～23個月接種第1劑A肝疫苗，安全有效；該幼兒1歲多，雖未按照今年1月調整的新時程接種（18個月、配合與五合一疫苗第四劑同時接種），但仍屬有效劑次，不必重新接種第一劑A肝疫苗，至於第二劑A肝疫苗，則請醫院依原訂時程安排接種。

曾淑慧強調，確保幼兒健康最重要，院方已進行相關追蹤，嬰兒並無異狀，但仍須持續追蹤幼兒健康狀況，即時評估身體反應與後續健康情形，提供醫療追蹤與心理支持。

同時，也要求醫院針對此起疫苗接種異常事件，立即啟動院內調查及醫療疏失調查機制，進行根本原因分析、檢討、研擬改進方案，強化疫苗管理與提升醫療品質與安全，防止疫苗接種異常事件再度發生，曾淑慧說，預計院方周二（11）將提交報告給衛生局。

疾管署提醒，醫護人員在執行疫苗接種作業時，務必嚴格落實「三讀五對」原則，以確定疫苗名稱、批號、劑型、有效期限等資料皆正確無誤；確保打對人、打對針、打對劑量、打對時間及打對途徑與部位，以防止疫苗接種異常事件發生，保障民眾健康。

