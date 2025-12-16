流感預估中旬回升疫苗增購15萬劑

流感疫情持平、COVID-19疫情低點波動，仍具重症病例發生風險。疾管署發言人林明誠表示，國內流感即將回升（預估十二月中旬後），春節會達高峰；此次增購十五萬劑流感疫苗已於十五日配送十三‧一萬劑（賽諾菲、東洋），剩餘的一‧九萬劑（國光）會於今（十七日）日配送完畢。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，十二月七日至十三日類流感門急診就診計八萬五三七四人次，與前一週相當；另，十二月九日至十五日新增十例流感併發重症病例及二例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

廣告 廣告

疾管署防疫醫師林詠青表示，較年輕的流感死亡個案為北部六十多歲女性，本身有糖尿病、高血脂、腦中風、慢性腎臟病病史，未接種本季流感疫苗，十二月上旬出現發燒、咳嗽有痰、輕微呼吸困難等症狀，有道急診就醫，快篩為A型流感陽性，胸部X光顯示右下肺有浸潤狀況，研判為流感併發肺炎，有給抗生素、流感抗病毒藥物治療。在急診時，因肺炎狀況急速惡化，且併發急性呼吸衰竭，急診就醫隔天發生心跳停止，經治療仍不幸於當日過世，主要死因為流感重症併呼吸衰竭。

流感重症部分，較年輕個案為北部九歲男童，本身無潛在病史，在十月下旬曾接種本季流感疫苗，十二月上旬有身體不舒服、食慾下降等，曾到診所就醫有開立口服藥物後返家，陸續出現發燒、畏寒、咳嗽、鼻塞等，後因出現呼吸急促而就醫，抽顯檢驗發現白血球和發炎指數有偏高，流感快篩為A型陽性，研判為流感併發肺炎，收住加護病房治療，在加護病房住二天後症狀改善而轉至一般病房，於十二月中旬康復出院，住院約一周。

全球流感活動度上升，目前主要流行型別為(H3N2)，且根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株。

疾管署表示，近期溫度變化大，歲末年終聚會及活動增加，國內仍有新增流感及新冠併發重症病例，切莫輕忽疾病威脅，提醒尚未接種疫苗的公費對象，尤其六十五歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡風險。

【記者張淑珠／台中報導】67歲張姓阿嬤日前回診領取糖尿病藥物，醫師發現她有咳嗽、喉嚨痛症狀，於是詢問「最近有打流感疫苗嗎？」阿嬤連聲說沒有，但量體溫後發現阿嬤竟然發高燒38.9度，安排快篩確認是流感惹禍，細問之下才得知，阿嬤的孫子前幾天剛在幼兒園感染流感，現在全家人都有類似症狀。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師卓妮表示，每年入秋之後，街頭巷尾的空氣彷彿多了一種無形的緊張感，因為無論是走進捷運車廂或者辦公室，往往會聽到咳嗽聲此起彼落，尤其在醫院候診區，戴著口罩、低聲擤鼻涕的人明顯變多，因為這正是流感疫情急遽升溫的警告訊號。

卓妮指出，流感病毒高度變異的特性會使人體過去建立的免疫記憶失去效果，所以流感疫苗才須每年重新設計，且疫苗保護力會隨時間下降，大約半年後逐漸減弱，因此每年接種成為防疫關鍵，尤其年長者、孕婦、慢性病患者或免疫力較差者而言，最佳策略仍是注射疫苗預防，而非事後使用抗流感病毒藥物補救。

卓妮呼籲，公費流感疫苗已經開打2個月，一般民眾也可以選擇自費接種，為健康建立防線，也提醒民眾養成良好衛生習慣，包括勤洗手、戴口罩、避免在密閉空間長時間停留，以及出現發燒、肌肉痠痛與劇烈倦怠等典型症狀時，儘早就醫檢查。