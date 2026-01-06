流感高峰將至 臺東衛生局提醒新冠疫苗擴大公費接種

新冠疫苗擴大公費接種

隨著氣候轉涼民眾假期出遊頻繁，鄰近國家如日、韓流感疫情仍處於流行期，臺東縣衛生局局長孫國平提醒，流感疫情通常在12月至隔年3月達到高峰，為守護鄉親健康，臺東縣已獲配增購之公費流感疫苗。此外，自即日起至2月28日，新冠疫苗公費對象正式擴大為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，呼籲符合資格者儘速前往接種，提升防護力。

臺東縣衛生局指出，公費流感及新冠疫苗已開放50歲以上成人接種，考量到歷年疫情趨勢，特別呼籲高風險族群如學齡前幼兒及65歲以上長者，應儘速完成流感疫苗接種，而在新冠疫苗部分，今年起凡是滿6個月以上且尚未接種過的民眾，皆納入公費服務範圍，由於疫苗接種後至少需要兩週才能產生保護力，建議計畫在假期出遊或參與大型活動的民眾及早規劃，以免保護力空窗。

臺東縣衛生局提醒民眾前往各鄉鎮衛生所或合約院所時，請務必攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童手冊等），另外除了施打疫苗外，平時應落實勤洗手與咳嗽禮節，若出現發燒、咳嗽等不適症狀，應佩戴口罩並在家休息，共同守護社區防疫陣線，平安度過感冒流行季節。