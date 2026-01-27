流感高峰預估人次下修 開學後注意B流疫情

（中央社記者曾以寧台北27日電）疾管署表示，國內流感疫情增幅趨緩，就診人次為4年同期新低，春節前是否進入流行期要再觀察，且疫情高峰預估下修為單週12萬人次就診；但須注意開學後B流是否造成下波疫情。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫情週報表示，依據監測，今年1月18至24日類流感門急診就診計11萬501人次，較前1週上升3.9%，近期呈上升趨勢；另1月20至26日新增14例流感併發重症病例，及5例流感併發重症死亡，本流感季累計472例重症病例及93例死亡。

廣告 廣告

重症個案中年紀較輕者，防疫醫師阮志翰說明，為北部50多歲男性，有心臟病、糖尿病、高血壓、慢性腎病等多重慢性病史，未接種本季流感疫苗；去年12月底開始喉嚨痛、肌肉痠痛，曾至診所就醫，但症狀並未改善。

阮志翰指出，個案發病後5天開始咳嗽、呼吸急促，至急診就醫，X光顯示雙側肺部浸潤，快篩A型流感陽性，診斷為流感併發肺炎，給予抗病毒藥物治療，且因個案意識不清、呼吸衰竭，收加護病房治療；期間併發休克、腸胃道出血、心臟衰竭，給予升壓劑、輸血等，治療後病況持續惡化，於發病3週後死亡。

此外，疾管署原預估本週進入流感流行期，且疫情將於春節前後達高峰，屆時單週就診人次約13萬。不過，疾管署長羅一鈞指出，今年流感疫情狀況反常的好，上週11萬人次就診，是4年同期最低，也是4年以來最晚進入流行期，顯示疫苗保護力足夠；而去年9到11月的秋季疫情，很多人已得到流感、仍有免疫力。

預估未來疫情，羅一鈞說，目前就診人次增幅已趨緩，雖然已很接近流行閾值，但於本週或下週進入流行，甚至春節前是否進入流行期，還要再觀察；疫情高峰的預估，則下修到約12萬人次。

羅一鈞指出，社區流行病毒株中，A型H3N2的「K分支」占比已逐漸下降，顯示K分支並未如外界所擔心，造成疫苗失效、疫情失控，因此這波疫情在過年期間應較為平穩；不過，B型流感占比慢慢上升，依照以往經驗，春天B流會比較多，要密切觀察是否在開學後造成一波疫情。

農曆春節9天連假將至，不少民眾安排出國旅遊。羅一鈞提醒，日本、韓國流感疫情都在去年12月達到高峰，目前已在下降；但韓國諾羅病毒在暴增，若旅行到沒有自來水的地方，飲用山泉水或地下水，及食用貝類、海鮮，要注意確實加熱。

有關公費疫苗，疾管署發言人林明誠說，截至1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種累計約163.7萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.7萬人次，呼籲符合接種資格者盡速接種。（編輯：吳素柔）1150127