流感「內冷外熱」出國警訊！全台就醫人次降 日韓卻爆A、B雙災情

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

小心流感疫情「內冷外熱」！國內流感疫情出現12年來第一次在農曆春節之前遲遲未進入流行期的反常，但疾管署今（10）日公布最新疫情監測資訊，鄰近的韓國及日本，流感疫情近期均呈上升趨勢，且韓國流行B型流感、日本則為A型流感H3N2與B型流感共同流行，提醒安排過年要出國的民眾務必做好個人衛生防疫措施。

疾管署下午在例行疫情記者會上，公布國內上周（2月1日至2月7日）類流感門、急診就診人次計11萬870人次，較前一週下降6.9%；目前整體流感疫情仍然未達到流行閾值（急診占比11%）。這也是自2013年以來，除了新冠疫情期間之外，國內第一次在農曆春節之前尚未進入流行期的一年。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據疾管署監測資料顯示，上周新增32例流感併發重症病例（1例H1N1、27例H3N2、4例B型）及3例流感併發重症死亡（均為H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署統計，本流感季累計529例重症病例（121例H1N1、388例H3N2、2例A未分型、18例B型）及97例死亡（24例H1N1、71例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占60%）及具慢性病史者（占82%）為多，84%未接種本季流感疫苗。

值得注意的是，郭宏偉提醒，目前全球流感陽性率下降，但鄰近韓國及日本近期均呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。

疾管署說，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。依衛生局2月6日回報結果，配合開設特別門診醫院共計163家，規劃開設約1372診次〔2/17(初一)：447診次、2/18(初二)：453診次、2/19(初三)：472診次〕，高於往年開設診次。

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖(https://vaxmap.cdc.gov.tw)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

