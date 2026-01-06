流感「反常」訊號！ 疾管署：遲至1月下半月才進流行期 59

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

流感疫情「反常」遲未進入流行期！疾管署今（6）日公布上周國內類流感門急診就診人次為8萬2161人次，仍與前一周持平，最新評估要到1月的下半月才會正式進入流行期，疾管署坦言「狀況較少見」，與去年提早出現一波秋季流感的疫情有關，但目前預估仍會在農曆春節前後進入一波最高峰。

依據疾管署最新監測資料，上周類流感門急診就診計8萬2161人次，與前一週持平；另上周新增11例流感併發重症病例（1例H1N1、10例H3N2）及5例死亡（4例H3N2、1例A未分型）。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。而全球流感陽性率及活動度上升，鄰近國家的中國、日本、韓國雖然近3周呈下降趨勢，但疫情仍高；亞、歐、北非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A型H3N2。

疾管署最新預估，流感疫情恐遲至1月下半月才會正式進入流行期。李佳琳說，這樣子的狀況過往較為少見，推估與國內先前提早出現一波秋季流感疫情有關，「先上升又下降」，但預估農曆春節前後仍會達到一波高峰。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。

疾管署說明，截至今年1月5日，公費流感疫苗接種數約662萬人次，全國疫苗尚餘約20.6萬劑。而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

