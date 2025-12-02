流感「反彈警訊」響了！全台12中旬恐再爆流行 公費疫苗快打光 9

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

流感疫情再起，警訊出現了！疾管署今（2）日公布最新疫情預測，國內流感疫情連續八週下降之後，上週出現持平的「觸底」訊號，疾管署預估，未來二周之內流感疫情就有可能反彈、緩步上升，再現一波流行，12月中旬病例數就會相當明顯，並在農曆春節達到最高峰；而今年公費流感疫苗打氣超旺，不少醫院都已經打光光，全台只剩32萬劑，疾管署已緊急追加採購15萬劑疫苗。

依據疾管署監測資料，上週類流感門急診就診計8萬7162人次，與前一週相當；另近7日新增24例流感併發重症病例（3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型）及9例死亡（3例H1N1、6例H3N2）。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，依實驗室監測，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計349例重症病例及53例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，93%未接種本季流感疫苗。

疾管署發言人林明誠分析，國內流感疫情今年提早報到，出現少見的秋季流感，雖然在9月底之後，病例數已經連續下降8週，不過，上週開始持平，預估「不會再降了」，這一、二周之內就會反彈，緩步上升，並在12月中旬開始明顯流行，農曆春節前後達到最高峰，符合先前的預估。

疾管署統計，截至12月1日止，公費流感疫苗接種數約630萬人次，不少醫院已經打光，因此疾管署追加採購15萬劑疫苗。

林明誠說，目前已決標約13.1萬劑（5000劑賽諾菲、其餘為台灣東洋），後續會再買1.9萬劑，預計12月底可以鋪貨下去。歲末人群流動更加頻繁，流感傳播風險升高，而接種疫苗約需2周才能獲得足夠保護力，高風險族群，尤其是年長者及慢性疾病者，請儘速接種疫苗。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。

