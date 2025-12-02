流感、感冒有什麼不同？ 醫師解析並提供流感併發重症預防、自救要點！

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

秋冬是流感常會流行的時節，流感雖然與感冒症狀相似，但仍有許多不同之處，甚至會導致流感重症，對生命造成威脅。了解流感、感冒二者的不同，以及重症自救要點，才能保護自身健康。

根據疾管署資料顯示，全球流感活動度上升，目前國內社區中流行的呼吸道病原體也以流感病毒為主。年末聚會活動多，可能會增加疾病傳播風險，民眾需要格外留意。





但是，流感跟一般感冒到底有何不同呢？振興醫院內科部主任陶啓偉一一說明，並提醒流感併發重症的自救要點，呼籲民眾注意警示症狀，把握黃金治療時間盡速就醫。

廣告 廣告

流感、感冒症狀有什麼不同？

流感、感冒都有可能造成發燒、咳嗽、肌肉酸痛、疲倦等症狀，但陶啓偉主任指出，流感的症狀通常發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒要來得長，可能需要幾個禮拜才能完全恢復，而且它容易引起併發症（如：肺炎、腦炎、神經系統發炎、心肌炎、突發性細菌感染等），導致重症甚至死亡。

預防＆自救要點一：先了解高風險族群、危險因子

流感高危險族群容易引起併發症，重症、死亡風險較高，必須提高警覺。陶啓偉主任表示，流感重症的危險因子包含：

65歲以上長者及嬰幼兒。

患有氣喘或其他慢性肺病（如慢性阻塞性肺病、囊性纖維化）。

肥胖（身體質量指數即BMI≧30）。

患有癌症、糖尿病、心血管疾病或肝腎功能不佳者。

正在服用免疫抑制藥物或自體免疫疾病患者。

懷孕婦女（孕婦感染流感後的併發症風險明顯較高）。

熬夜、壓力大、生活習慣不佳（免疫力下降，感染後更易惡化）。

過去有因流感住院病史者。

預防＆自救要點二：了解危險徵兆、何時該緊急就醫

流感病程演變快速，如果民眾有流感症狀，應立即戴口罩至鄰近診所就醫，並依醫囑服用藥物。不過，陶啓偉主任提醒，若是出現以下危險徵兆應儘速轉診至大醫院，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險：

高燒不退

呼吸急促

發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）

血氧濃度下降（92%）

血壓降低

神智混亂

劇烈頭痛

咳痰困難

說話費力

症狀導致無法平躺睡覺

預防＆自救要點三：打疫苗、維持良好習慣預防

目前，接種流感疫苗仍是預防流感最有效的方法，但陶啓偉主任表示，除了打疫苗外，民眾仍應注意保健措施才能確保健康，建議平時落實以下習慣，有助於降低流感的傳播：

注意個人衛生習慣、呼吸道衛生及咳嗽禮節

平時養成勤洗手習慣

咳嗽或打噴嚏後應立即洗手

有呼吸道症狀者應戴口罩

打噴嚏時用衛生紙、手帕或衣袖遮住口鼻

使用過的衛生紙丟至垃圾桶

與其他人交談時儘量保持適當距離

出現症狀時應儘速就近就醫

生病在家休養，不上班、不上課





：振興醫訊－年輕族群也要當心，流感併發重症的自救要點＿陶啓偉（內科部主任）



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥流感、感冒有什麼不同？ 醫師解析並提供流感併發重症預防、自救要點！