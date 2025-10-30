流感＋新冠來襲！11月起第二階段公費疫苗接種 全聯、家樂福設接種站

【健康醫療網／記者陳靖安報導】疾病管制署28日表示，今(114)年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可前往施打。另11月1日起，全臺各地之全聯、大全聯(共約120家門市)及家樂福(約32家門市)亦將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗。

流感＋新冠雙病毒並行 秋冬防護別鬆懈

依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第43週(10/19-10/25)類流感門急診就診計110,442人次，較前一週下降15.6%，惟上週(10/21-10/27)新增38例流感併發重症病例(13例H1N1、24例H3N2、1例A未分型)及13例死亡(8例H1N1、5例H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

廣告 廣告

另國內新冠疫情目前處低點波動，第43週新冠門急診就診計1,348人次，較前一週下降26.0%，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，歐洲及非洲區域陽性率增加，美洲整體疫情呈上升。流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如日本、韓國、中國及香港仍以NB.1.8.1占比為高。

流感疫情未歇 延長擴大公費藥劑使用條件

而依流感監測資料顯示，目前國內流感疫情仍處於流行期，因此，疾管署延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」之適用期限至114年11月15日止，以維護民眾健康。

1.醫事單位之防疫相關人員(含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員)。

2.安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構(如軍營等)易發生群聚之人員。

如有危險徵兆(如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等)應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疫苗保護力要2週才生成 可先預約以節省排隊等候時間

疾管署提醒，因疫苗接種後約需待2週才能獲得足夠保護力，請民眾儘早前往合約院所接種，以及早預防及減少感染及相關併發症發生風險。今年約有4,400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖(https://vaxmap.cdc.gov.tw)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

Novavax JN.1疫苗最快11月中開放公費接種

另為儲備不同製程之新冠疫苗以供不適合接種mRNA疫苗者接種，今年採購共22.5萬劑Novavax JN.1疫苗，已於日前運抵台灣，目前依規定辦理相關查驗程序並規劃接種作業中，若相關作業皆順利完成，預估最快於11月中旬起可提供滿12歲以上且尚未接種Moderna LP.8.1疫苗的公費接種對象接種。

落實防疫禮節 減少呼吸道病毒傳播風險

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。

【延伸閱讀】

流感進入流行期！公費流感＋新冠疫苗同步開打 對象、時程一次看

新冠＋流感雙病毒威脅！專家：儘速接種疫苗提升保護力 這些症狀快就醫



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66653

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw