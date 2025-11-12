流感＋新冠疫苗同步接種 苗縣府動員多局處大打促銷牌
疾管署自11月1日起開打公費流感及新冠疫苗，開放50至64歲成人接種，苗栗縣政府從上周起開始替縣府員工及學校教職員施打後，縣長鍾東錦進一步請衛生、教育、社會、勞青等局處，加強民眾宣導，衛生局另將於11月15日上午在苗栗市家樂福，下午在頭份市大全聯等兩處提供「左流右新」接種服務，當日各站前150名接種者，可獲健康好禮乙份。
衛生局副局莊素玲報告指出，苗栗縣政府配合疾管署自11月1日起「左流右新」同步開打流感與COVID-19疫苗，苗栗縣114年度共採購5家廠牌流感疫苗計13萬6,000劑，另於10月30日獲中央加配4,260劑。截至11月3日止， 已使用106,785劑，整體使用率達76.1％。此外，縣府另自購1,800劑供50歲以下教職員使用，已於11月10日全數接種完畢。
莊素玲指出，為便利民眾就近接種，114年廣簽合約院所85家，其中64 家免收掛號費，以便利民眾就近接種並提升接種意願。11月並規劃假日接種站5場、社區接種站9場及職場接種站1場，共計15場次，提供多元及彈性服務時段，便利民眾接種。另將於11月15日上午在苗栗市家樂福，下午在頭份市大全聯等兩處提供「左流右新」接種服務，當日各站前150名接種者，可獲健康好禮乙份，以方便民眾接種。
衛生局並會同教育處辦理流感疫苗校園集中接種，從10月3日至10月31日期間完成全縣學生接種，學生已接種39,461人，接種率達72.5％。另外，還提供多元化服務模式，包括「免下車接種服務」、醫師到府接種及長照機構內集中服務等，讓長者免於舟車勞頓即可獲得疫苗保護。
社會處長張國棟表示，為配合推廣流感及新冠疫苗施打，今年8月間已函文轄內公私立托嬰中心及居家托育人員，鼓勵符合施打公費疫苗資格者施打。並於疫苗開打時，請縣內230個社區照顧關懷據點，積極配合「左流右新、健康安心」疫苗接種，鼓勵長輩們施打， 增加自身保護力。
