流感、新冠雙夾擊！疾管署急籲「這些人」快打疫苗 重症多未接種

【健康醫療網／記者陳靖安報導】截至今(115)年1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑，新冠疫苗接種累計約163.7萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.7萬人次。疾病管制署表示，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應儘速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康。

流感疫情升溫 重症、死亡多集中未接種長者與慢性病族群

依據疾管署監測資料顯示，今年第3週(1/18-1/24)類流感門急診就診計110,501人次，較前1週上升3.9%，近期呈上升趨勢；另上週(1/20-1/26)新增14例流感併發重症病例(11例H3N2、3例B型)及5例流感併發重症死亡(均H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本(114-115)流感季累計472例重症病例(119例H1N1、343例H3N2、1例A未分型、9例B型)及93例死亡(24例H1N1、67例H3N2、1例A未分型、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，87%未接種本季流感疫苗。

新冠疫情低點波動 重症病例仍以高齡、慢性病者為主

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第3週新冠門急診就診計1,018人次，較前1週下降6.5%；上週新增5例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。114年10月起累計59例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者(占68%)及具慢性病史者(占81%)為多，95%未接種本季新冠疫苗。

全球新冠陽性率上升 XFG、NB.1.8.1成主要流行株

全球近期新冠病毒陽性率上升，以非洲及西太平洋區明顯增加；鄰近的香港疫情略升，中國、日本、韓國疫情皆下降，其餘呈明顯上升趨勢國家如美國疫情持續上升，智利疫情於高點。目前全球流行變異株以XFG占比最高，鄰近國家/地區如中國、香港、日本及韓國以NB.1.8.1占比為高。

新冠疫苗擴大接種至2月底 安全性與流感疫苗相當

疾管署提醒，尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種；國內新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，且無觀察到須立即採取相關措施之安全疑慮，提醒民眾別因過往接種經驗而擔憂副作用影響，尤其感染後易併發重症之65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，請儘速接種以及早提升自我免疫保護力，降低新冠併發重症發生風險。

感進入流行期 公費抗病毒藥物擴大使用免快篩

近期氣溫變化大，疾管署提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

廣告 廣告

而流感已進入流行期，疾管署自1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

【延伸閱讀】

天氣變冷最危險！呼吸道病毒升溫 疾管署急籲：流感、新冠疫苗一定要打

流感、新冠「雙疫苗」第二階段開打 11／12再增一新疫苗



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67523

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw