流感、新冠「雙疫苗」第二階段開打 11／12再增一新疫苗

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】時序進入秋冬， 流感與新冠病毒雙重威脅再起。疾病管制署宣布，自11月12日起，將新增提供Novavax JN.1疫苗，屆時國內公費新冠疫苗，將可選擇莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程新冠疫苗，均安全有效，民眾可依年齡與適應症擇一接種。

國內流感仍處流行期 本周新增63重症9死

依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第44週（10／26－11／1）全台類流感門急診就診人次達10萬6,829人次，雖較前一周下降4.9%，仍維持流行期； 另日前（10／28－11／3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），顯示國內流感疫情依舊處於流行期，流行型別以A型為多。

廣告 廣告

至於亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。

全球新冠陽性率再升 國內主流變異株為NB.1.8.1

而針對國內目前的新冠疫情走向，疾管署表示，目前疫情處低點波動，第44周新冠門急診就診計1,398人次，與前一周相當，主流變異株為NB.1.8.1。

全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，包括西太平洋、歐洲、及非洲區署陽性率增加；鄰近國家/地區中國、香港、日本、韓國、泰國疫情下降或處低點，另英國疫情呈下降趨勢。

第二階段公費疫苗開打 兩周後才能建立保護力

而今年（114）度公費流感及新冠疫苗自11月起開放第二階段50至64歲無高風險慢性病成人接種，截至今年11月3日，公費流感疫苗接種數約477.8萬人次，國內新冠疫苗接種累計約106.1萬人次，均約為去（113）年同期的1.2倍。

疾管署指出，疫苗接種後，約需兩周才能產生足夠保護力，越早施打越能降低重症與死亡風險。提醒符合第一階段公費資格，但尚未接種的65歲以上長者等11類對象，儘速前往合約院所完成接種。目前全台有約4,400家接種合約院所，另全聯、大全聯與家樂福也於指定門市設置接種站。民眾可透過疾管署「流感防治一網通」（https://vaxmap.cdc.gov.tw）或1922專線查詢與預約。

疾管署也提醒，近期氣溫變化劇烈，應保持勤洗手等良好衛生習慣，有症狀應戴口罩，生病則應在家休息。如出現呼吸困難、胸痛、血痰或意識改變等重症徵兆，應盡速就醫，以免延誤治療。

【延伸閱讀】

感冒、流感、新冠輪流來！專家籲：分級快篩＋穩定藥物給付守住防線

2025年疫苗接種變動一次看！ 流感、新冠、A肝疫苗最新措施1月上路



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66725

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw