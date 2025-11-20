流感＋熊害嚇壞台人？推廣遊日被酸沒良知 林氏璧不忍了

日本近來流感疫情升溫，加上頻繁傳出的熊害問題引起關注，熱愛赴日旅遊的林氏璧，近來被網友點名不應這時候還推廣去日本旅遊，「身為專業旅遊者，也要有點道德良知吧」，讓他忍不住長文回覆，認為若真是如此危險，也應該是政府來發布旅遊警示，而不是靠他。林氏璧更貼出關於熊害的數據，認為恐懼不該無限上綱，而是要理性計算風險高低。

日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專貼出留言截圖，一位網友認為他不顧流感疫情與熊害，還在推廣赴日旅遊，批評「身為專業旅遊者，也要有點道德良知吧」，讓他忍不住回應，「是的，日本非常危險，您千萬不要去」。

林氏璧指出，如果日本危險到不建議前往的地步，應該是由中華民國外交部直接發布旅遊警示，而不是靠他個人的道德良知。他指出，關於流感，自己每周五都會更新最新訊息，也會提醒旅行前和旅行中應該要注意的事，包括考慮施打流感疫苗、下載有助於就醫的App、勤洗手、戴口罩等。

至於熊害，林氏璧則貼出數據，根據日本環境省17日統計數據，今年4月到10月，共有196人遭遇熊害，秋田縣56人最多，其次是岩手縣34人、福島縣20人，受害者遍及日本全國47個都道府縣中的21個，截至11月3日，總計有13人遇襲身亡。

林氏璧表示，會不會遇到熊害，首先要考慮的是去什麼地方，若去的是大都市，應該不太會有遇到熊的問題，沖繩和九州也沒有熊。他指出，若以分子、分母來看，日本有1.24億人，4到10月平均每個月近30人遇到熊害，2人死亡，「你覺得這個機率是高是低？」且台灣每個月有約60萬人去日本，目前也沒傳出台灣旅客因熊害死亡或重傷的案例。

林氏璧認為，面臨問題時，不該無限上綱的去恐懼，而是要理性去計算風險高低，「這是我的道德良知」。不少網友留言表示認同，「怕熊的話去看他們官方的通報或是熊地圖的App，真的遇到的機率還是很低的」、「台灣也有流感，又不是只有日本有」、「台灣每天交通死亡事故，可能都比熊還多喔」。

