流感、腸病毒肆虐！ 「乳鐵蛋白增免疫力」減少病毒侵害

面對流感病毒與腸病毒交互肆虐，幼兒及兒童因免疫系統尚未完全發展，特別容易受到感染。欣天然藥局的廖冠波藥師建議，家長可透過補充乳鐵蛋白及藻精蛋白兩大營養素，有效提升兒童免疫力，預防病毒侵襲，減少感染風險。

面對流感病毒與腸病毒交互肆虐，幼兒及兒童因免疫系統尚未完全發展，特別容易受到感染。 （示意圖／Pixabay）

廖冠波藥師表示，近期許多家長因流感和腸病毒問題前往藥局諮詢防護方法。他通常會推薦客人補充乳鐵蛋白和藻精蛋白，這兩種蛋白質能有效增強免疫系統功能並改善消化系統健康，為兒童建立更完善的防護屏障。

根據廖藥師的說明，乳鐵蛋白是一種存在於乳清蛋白中的醣蛋白，與鐵結合後形成乳鐵蛋白。這種蛋白質具有多重保護功能，包括抗氧化、抗菌、抗病毒及抗發炎等特性。目前研究顯示，乳鐵蛋白對腸病毒感染有預防保護效果，能減少病毒對人體的侵害。

醫師表示，必須平時就持續補充乳鐵蛋白，預防病毒、細菌的效果會較好。 （圖／Photo AC）

而藻精蛋白則具有抑制多種病毒感染的能力，其中包含流感病毒和腸病毒。廖藥師解釋，藻精蛋白的作用機制是防止病毒與人體細胞結合，阻斷病毒感染的第一步，進而使病毒無法在體內複製散播，大幅降低對人體的危害程度。

廖冠波藥師最後強調，雖然乳鐵蛋白和藻精蛋白能有效預防流感及腸病毒，但良好的生活習慣仍是不可或缺的防護元素。特別是勤洗手這項基本衛生習慣尤為重要，因為許多細菌與病毒即使對殺菌劑有抗性，卻可以透過正確洗手方式被物理性清除。他建議家長應採取多管齊下的防護策略，才能有效協助孩童遠離流感和腸病毒的威脅。

