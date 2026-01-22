流感「變種」正在燒 醫警告：疫苗保護力剩10%、發病快投藥！ 7

上周類流感門急診就診人次突破10萬，預估最快本周就會進入新一波流行期，國內感染科醫師提醒，目前肆虐的是H3N2的新突變「K分支」，本季流感疫苗對其有效率已不到10%，民眾須更加小心，萬一感染要盡早投藥，否則相較於平常季節性流感死亡率約千分之一，新病毒死亡率恐至少有4、5倍的上升。不過，疾管署強調，K分支從去年九月開始就是國內流行主流，打疫苗不能保證不染病，但疫苗對降低重症風險仍有80%以上保護力。

根據疾管署監測資料，上周（1月11日至1月17日）類流感門、急診就診達10萬4348人次，較前一周上升11.9%。更關鍵的是，急診就診病例百分比達10.3%，已接近流行閾值（11%），最快本周進入流行期，並在農曆春節假期前達到一波高峰，單周就診上看13萬至14萬人次。

新光醫院感染科醫師黃建賢表示，要注意的是，國內流感病毒株型別剛好在轉換，從H1N1變成H3N2，身體免疫力來不及適應，感染人數自然變多，嚴重程度也高，尤其，K分支屬於新突變，舊疫苗的效價沒有針對之前病毒株的那麼好，從70多%有效，到現在有效率已不到10%了。

黃建賢說，但還是希望疫苗有交叉保護力的效果，雖有可能被感染，但症狀不要那麼厲害，且萬一感染，得儘快使用抗病毒藥物治療，如果用藥沒效就快換藥。因為過往經驗顯示，平常的季節性流感死亡率約千分之一，若是新的病毒，至少會有4、5倍的上升。

幸好台灣人的防疫觀念比較好，黃建賢指出，中國、美國、日本等地，早在前一、二個月流感就燒起來了，近期只要去過日本就會發現很多流感，發燒、咳嗽的病人，而台灣在民眾還是戴口罩、注意個人衛生之下，疫情起步已經慢了許多，但國際往來頻繁，難免會帶病毒回來，病人一樣累積會多。

疾管署發言人林明誠表示，H3N2的K分支，國內在去年七月就監測到，且快速上升，九月底時就已經成為主流株，至十一月底，占比已達90%左右，這幾個月則在80至90%之間來回，今年以來都是主流株，在病毒株彼此競爭之下，要再上升也不可能。

林明誠坦言，新突變的確有「免疫逃脫」現象，這是事實，但打疫苗還是具有保護力，尤其是針對高風險族群而言，目前觀察仍能降低死亡、重症風險達80%以上。且目前K分支的抗藥性亦未明顯提高，所以疾管署今年春節的應對措施中，就有擴大公費用藥對象。

林明誠說，疫苗株每年預測要完全吻合，十分難得，因為病毒在大自然中一直演化，打疫苗不能保證不染病，打疫苗最重要的功能是降低感染後的死亡跟重症風險。

