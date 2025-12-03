流感「變種K分支」肆虐 日本提早爆發疫情

強烈冷氣團抵達日本，平地也可能降下大雪。（示意圖／達志影像路透社）

如果近期有計畫前往日本旅遊，請務必小心天氣與疾病。根據日本氣象廳觀測，日本北部及西半部受強烈冷空氣影響，週三(12/3)起山區、平地都會降雪，甚至可能出現入冬以來第一場大風雪。另外，日本全境流感疫情急速升溫，患者暴增至去年同期17倍。醫界警告A型流感變異種「K分支」來勢洶洶，加上疫苗施打率偏低，一直到明年初，醫療狀況恐怕都會很吃緊。

日本平地終於下雪了！強烈冷空氣來襲，北日本及日本海一側氣溫驟降，多個地方降下本季第一場雪，日本氣象廳呼籲，因冷鋒威力強勁，各地要留意出現入冬以來首次大雪。

日本民眾：「昨天還看得到柏油路，今早起來嚇一跳，竟然下這麼大雪。」

除了慎防風雪，還得當心流感。根據日本疾病研究機構統計，全境一週的流感患者超過19.6萬，週間新增達1.35倍，同比去年暴增17倍；每醫療機構通報患者數首次突破50人，比去年早一個月爆發大流行，有多達8成行政區發布流感警報。而今年患者年齡又以未滿20歲居多，佔週間確診數8成。校園內交叉感染防不慎防，高中以下學校紛紛實施停課、關閉學年，甚至是關閉校園。

東京都中學校長 安達紀史：「就算關閉整個年級，還是不斷確認校內感染，學校最重視的就是安全，希望能達到防止效果。」

專科醫師指出，近來的確診患者多為A型流感，其中「K分支」(subclade K)高達96%，民眾普遍對這支變種病毒株沒有抵抗力，加上新冠疫情後的疫苗接種疲勞，導致日本提早進入流感季。

內科醫生 久住英二：「今年的流感疫情非常嚴重，今年底到明年初這段時間，就診會變得很困難。」

醫師警告，疫苗要打、個人衛生要照顧，以避免骨牌一路傾倒，因為日本醫療前線已經瀕臨崩潰，幾乎快沒本錢「打仗」。根據厚生勞動省調查，去年度全日本醫療機構收益，有超過6成的醫院處於虧損狀態，僅3成能保持盈餘。

大阪大學附屬醫院院長 野野村祝夫：「這是很痛苦的決定，這麼說雖然很不好聽，但我們真的是沒轍了。」

日本醫療經營之窘迫，就連教學醫院都入不敷出，一年9億日圓的虧損，醫院只能忍痛捨棄更新部分重要儀器。

擴張性心肌病患者母親：「醫生說只要沒有機器，孩子隨時可能會離開，這種告知太可怕了，所以我們刻意不去想。」

今年才4歲的優太被醫生宣告「命在旦夕」，罹患的擴張性心肌病可能會讓他無法長大，但是如果及時裝設「心室輔助裝置」(Ventricular Assist Device, VAD)，小優太就有更多時間等待心臟移植。然而在成本壓力之下，昂貴又必須花大錢保養的「VAD」成為醫院的優先放棄設備。

大阪大學附屬醫院院長 野野村祝夫：「所有器材都很重要，但還是要盡量優先選擇收益性高的，因為很遺憾的狀況是，現在經營醫院也必須要有所取捨。」

院長短短一句話，道出醫療界的心酸無奈──生命不分貴賤，每條生命都值得拯救；只是在現實面前，不得不放任生命逝去。幸運的是，醫院聯繫到了為數不多的空機，優太的爸媽火速帶著孩子來到外縣市醫院，緊急入院、手術。

擴張性心肌病患者父親：「如果有能夠救命的機器，身為父母無論如何都會讓孩子裝上，我忍不住去想，對於那些失去救命機會的孩子，一句『時機點沒配合上』就這樣算了嗎？」

在金錢面前，生命被分別、被衡量，《日內瓦宣言》、《南丁格爾誓言》顯得格外諷刺，上演著白色巨塔的殘酷與現實。

