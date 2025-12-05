流感+RSV雙病毒夾擊 寶寶出現這些警訊別忽略！RSV長效型單株抗體成為重要防護選擇 兒科醫師圖文解析
隨著氣溫下降，各種呼吸道病毒再度在社區中活躍起來。今年流感疫情較往年提早升溫，加上腺病毒、新冠等病毒持續流行，使得許多家長在孩子出現流鼻水、咳嗽時便提高了警覺。林口長庚醫院新生兒科主任江明洲醫師表示，十月份流感疫苗開打後，門診中詢問度明顯增加，許多家長擔心孩子在這段季節交替時期會被各種病毒「輪流攻擊」。然而在眾多病毒中，對兩歲以下嬰幼兒最具威脅的，仍是呼吸道融合病毒（RSV）。
雖然多數人印象中的RSV好發於冬季，但台灣的流行趨勢全年都能看到RSV病例存在，只是在秋冬特別明顯。江明洲醫師指出，許多孩子幾乎在兩歲前都會遇到 RSV，但真正影響重症風險的關鍵不是「會不會得」，而是「在多小的時候得」。在一歲以前感染，尤其是出生後的前三到六個月，因呼吸道結構尚未成熟，症狀更容易迅速惡化。在台灣，RSV住院嬰幼兒中，每5位就可能有一位需要加護病房的治療。因此醫師強調，雖然 RSV 是大多數孩子成長過程中幾乎都會面對的病毒，但目標是盡量避免在一歲以內感染，讓孩子的呼吸道有更多時間發育成熟，才能降低重症與併發症的風險。
爸媽容易忽略！RSV初期像感冒，哪些症狀惡化警訊需要就醫？
RSV的麻煩之處，在於它的「偽裝能力」。感染初期往往像一般感冒，只出現流鼻水、鼻塞、咳嗽或發燒，因此家長容易低估。然而，孩子的狀況可能在短短三、四天內急轉直下。江明洲醫師說，約四成患者會從原本的上呼吸道症狀迅速惡化為下呼吸道感染，例如細支氣管炎及肺炎，這種情況往往須住院治療與觀察。RSV會與呼吸上皮細胞融合並誘發免疫反應，使呼吸道產生大量濃稠黏液。由於嬰幼兒的細支氣管本就狹窄，一旦受到阻塞，便容易出現喘鳴、呼吸困難、吃奶量驟減等現象。
家長可以從一些細微但關鍵的變化，觀察孩子是否需要立即就醫。例如呼吸明顯變得急促、胸腹在吸氣時出現明顯內凹、鼻翼跟著呼吸張大等，這些都是孩子正在「用力呼吸」的警訊。若吃奶量突然下降到原本的一半以下，或出現嘴唇、手腳末端發紫，也代表可能已有缺氧現象，必須儘速送醫處理。
更值得注意的是，RSV的影響不只限於急性期。江明洲醫師提到，多項研究指出，一歲前感染RSV的孩子，未來發生氣喘或反覆喘鳴的風險顯著增加，甚至可能高出三至四倍。也因此，對嬰幼兒進行RSV預防，不只是避免住院，更是降低未來發生呼吸道敏感問題的關鍵。
目前臨床上仍沒有治療RSV的特效藥物，醫療照護多以支持性治療為主。若孩子因呼吸費力而無法順利喝奶，常需要以點滴補充水分，或在病況嚴重時改以鼻胃管餵食；若出現呼吸衰竭，甚至需要使用呼吸器協助。相較之下，預防遠比治療來得重要。
預防優於治療 RSV長效型單株抗體成關鍵防護
過去台灣主要針對高風險兒童提供RSV短效型單株抗體，然而短效型需要每個月回診施打，對家長與孩子都是負擔。江明洲醫師表示，新一代「RSV長效型單株抗體」讓預防方式變得更方便。RSV長效型單株抗體在出生後即可施打，只需一次即可提供半年以上的保護，國外資料甚至觀察到保護力持續接近一年的效果。
RSV長效型單株抗體不僅適用於高風險兒童，也可供一般健康足月嬰兒自費施打。值得留意的是，在台灣RSV住院的嬰幼兒中，約九成是健康足月非高風險的嬰兒，這也說明RSV並不是只有高風險兒童家庭才要重視。
RSV孕婦疫苗 vs 長效型單株抗體：差在哪？怎麼選擇？
近年亦有孕婦RSV疫苗可讓寶寶在出生後有一定程度的保護；而RSV長效型單株抗體則是在寶寶出生後直接給予明確劑量的抗體，使保護效果能立即啟動。江明洲醫師指出，兩者並非彼此排斥，而是基於不同機制所提供的防護來源。RSV孕婦疫苗的保護是透過媽媽體內產生的抗體，再經由胎盤傳遞給胎兒，但實際傳遞量會隨母體抗體濃度、接種時機及是否提前生產等因素而有所差異；若生產時間較早，或胎盤傳遞的抗體量不足，寶寶出生後的防護力可能不如預期。
相較之下，長效型單株抗體是直接給予寶寶既定且足量的抗體，因此保護力得到得更為明確且快速，並能透過一次施打提供長達半年以上的防護。江明洲醫師表示，對希望讓孩子在從新生兒到一歲以前這段最容易出現重症的階段都擁有持續保護的家庭而言，在出生後安排施打長效型單株抗體，可作為延續並加強防護的重要方式。
很多孩子在出生後不久就會面臨第一個「群體生活」──月子中心、托嬰環境、甚至家中若有哥哥姐姐，都會提高病毒暴露風險。因此無論孩子在夏天或冬天出生，越早建立保護越好，能減少住院、減少家庭照護壓力，也避免打亂原本的生活與工作安排。江明洲醫師強調：「不要等到孩子喘到喝不下奶、家長抱著衝急診時才後悔。」在病毒全年存在的情況下，提前理解風險、抓住預防時機，才能真正守護嬰幼兒的安全。
其他人也在看
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前 ・ 27
小孩咳嗽5天！醫師爸抱怨老婆太緊張 一照Ｘ光「左肺全白掉」差點插管
醫師爸自責不已！一名幼兒園學童咳嗽伴隨發燒五天，媽媽帶去小兒科就診，醫師一聽診發現呼吸聲異常，建議立即照X光，結果驚見「左肺整個白掉」，差點需插管住進加護病房。專家提醒，兒童出現咳嗽、發燒等症狀，應及時尋求專業兒科醫師協助，以免延誤病情。中天新聞網 ・ 33 分鐘前 ・ 發起對話
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 1
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 30
小鳥橘子粉化痰藥新妙用！研究：改善腎功能、降洗腎風險
感冒常用的小鳥藥粉有新妙用！一項長達3年的回溯性研究，這款臨床常用的化痰藥除了可治療感冒綜合症，還能輔助治療慢性腎臟病，對減少腎友體內發炎、改善腎功能、降低洗腎風險有顯著效果，且副作用相對較少。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
浙男遵「壓鬼床」習俗 連10天睡亡母床 竟差點小命不保
浙江近日發生一起因「守孝習俗」而引發的罕見感染事件。一名60多歲男子陳叔，因遵循傳統在母親離世後連續十天睡在其生前卧床，...世界日報World Journal ・ 14 小時前 ・ 發起對話
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 2
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
日醫推薦「醫療級抗癌神湯」喝長壽湯品胰臟癌婦82歲活力滿滿
日本癌症治療權威醫師佐藤典宏表示，湯品營養豐富，能幫助保健腸道，提升營養吸收效果，還可以抗發炎、預防癌症，他運用10種常見食材，變化出68道長壽湯食譜，並開發出100個抗癌食療法，提供民眾參考。以下是健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 5
不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智
越來越多人了解含糖飲料會危害健康，但有些人認為，小酌無害，但一項國際合作研究指出，少量酒精也會減弱大腦神經功能，酒精是失智症的風險因子。因此，酒精對失智風險「零安全值」。WHO曾聲明，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都嘿增加癌症風險。醫師李柏賢也強調，根本沒有「安全飲酒量」一詞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
三高飲食清單一次看！營養師推高血糖者必吃「這5類」
生活中心／林依蓉報導許多三高患者雖然自認飲食已吃得很清淡，卻難以將血糖、血壓、血脂控制在理想範圍。對此，營養師楊斯涵近期在臉書發文，表示多數人的飲食其實都敗給了「隱形地雷」，控制三高並非一味地限制飲食，而是要針對不同病症採用合適的飲食方法，同時她也特別分享「三高精準吃法」，幫助需要精準飲食方案的民眾能真正「吃對重點」。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
不吃早餐更易胖！營養師揭「燃脂搭配」反而瘦更快 1飲料別狂喝
許多人在執行體重管理期間，時常不吃早餐，想說少吃一餐，可以減少熱量攝取，希望進而達到減重的目的，然而在2020年的一則研究報告中指出，分析多個不同研究模式，探討：不吃早餐與超重或是肥胖之間的關係，發現一致性的結果就是「不吃早餐」與「超重和肥胖」之間有著強烈的正相關，這表示「不吃早餐」很有可能讓你的減重計畫破功。推測可能的原因是因為少吃一餐，會引發對食物的渴望，進而造成在下一餐反而吃更多，甚至特別想吃高糖、高脂及高熱量的地雷食物，讓你越減越胖。 早餐吃得對 讓你代謝效率更加倍 營養師林俐岑指出，沒吃早餐，減重很沒力；但吃錯早餐更慘，只會越來越胖！因此，正確的方式是「早餐不僅要吃，還要吃得對！」空腹一整夜，隔天早餐若沒有吃，可能會因為低血糖而無法順利思考，也提不起勁。早餐若能夠攝取到優質營養素的話，可以幫助你開啟活力的一天。想要擁有好精神、好體態，早餐必備的營養素以及飲食原則： 1、減少精緻澱粉、精緻糖的攝取若你的早餐時常以麵包、饅頭、蛋糕、鬆餅、奶茶打發的話，高澱粉、高糖食物會讓你血糖快速飆升，造成昏昏欲睡，不僅沒有精神還容易變胖。大腦喜歡「緩慢釋放葡萄糖」的碳水化合物，持續供給大腦能量常春月刊 ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
補過頭！吃羊肉爐後尿不出來 40歲壯男攝護腺發炎
氣溫驟降，許多民眾吃羊肉爐、薑母鴨進補，台中一名40多歲的男子，日前跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到晚上吃完以後，整夜難以入睡，不斷上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，一早到醫院就診，醫師得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
吳建豪暴瘦照瘋傳！雙頰凹陷惹健康疑雲 醫溫馨提醒
F4成員吳建豪近日公開一張自拍照，照片中的他臉頰凹陷、身形消瘦，被質疑是否健康出狀況。吳建豪對此表示，體態變化與拍攝角度及光線有關，並非身體異常。醫師則提醒，若非刻意的體重減輕，要小心潛藏疾病，例如癌症、胃腸疾病等，「若體重驟減下，應就醫進行完整性評估，以確保健康。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話