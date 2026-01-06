流感1月下旬進入「流行期」！疾管署：農曆春節前迎高峰

疾管署今（6）日召開例行記者會。游騰傑攝



疾管署今（6日）公布，上周國內類流感門急診就診人次為8萬2161人次，與前一周持平。疾管署指出，流感「流行期」將延後至1月下半月才可能出現，這種情況相對少見，主要與去年提早出現的秋季流感疫情有關，但仍預估農曆春節前後將迎來一波高峰。

疾管署最新預估，國內流感疫情可能要到1月下半月才會正式進入流行期。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，這種延後的情況過往較為少見，推測與先前國內提早出現的一波秋季流感有關，呈現「先上升又下降」的走勢。不過，她仍提醒，農曆春節前後將迎來一波高峰。

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計8萬2,161人次，與前一週持平；另上週新增11例流感併發重症病例及5例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。全球流感陽性率及活動度上升，鄰近國家中國、日本、韓國近3週呈下降趨勢，惟疫情仍高；亞、歐、北非、北／中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A（H3N2）。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，上週新冠門急診就診計854人次，較前一週下降10.8%，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增3例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。2025年10月起累計49例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占82%為多，94%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率下降，惟非洲、美洲及歐洲等部分國家呈上升。目前全球流行變異株占比以XFG最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家／地區如中國及韓國以NB.1.8.1占比為高。

疾管署說明，截至今年1月5日，公費流感疫苗接種數約662萬人次，全國疫苗尚餘約20.6萬劑，新冠疫苗接種累計約158.3萬人次，其中Novavax 疫苗接種約3.8萬人次。另目前仍處呼吸道疾病好發季節，疾管署自今年1月1日起公費新冠疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾接種直至2月28日止，現行提供接種之莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗均安全有效，對於目前新冠病毒主流變異株都具保護效果，呼籲尚未接種新冠疫苗者，把握1月1日至2月28日擴大接種期間，儘速前往接種，及早提升保護力。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能致疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

