流感1月底恐升溫！7類高傳播族群可免快篩用藥時間曝

流感疫情預估1月底升溫、農曆春節達高峰。（本報資料照）

流感疫情預估1月底升溫、農曆春節達高峰，考量春節疫情可能擴散，疾管署7日發布致醫界通函，宣布自1月20日至2月28日，將擴大公費流感抗病毒藥對象，增列有類流感症狀的7類流感高傳播族群，包括幼兒園至高中職學生、防疫相關人員、機構工作人員、托育人員等，經醫師評估，不需流感快篩也可開立公費抗病毒藥。

疾管署統計，國內上周類流感門急診就診計8萬2161人次，與前一周持平，並新增11例重症、5例死亡，以感染A型H3N2最多。疾管署副署長林明誠表示，預估流感疫情將在1月底升溫，農曆春節前後達到高峰。

疾管署7日發布致醫界通函，宣布自1月20日至2月28日，將擴大公費流感抗病毒藥對象，增列有類流感症狀的7類流感高傳播族群。（疾管署提供）

本流感季累計418例重症、83例死亡，以65歲以上長者、具慢性病史者為多，且近9成未接種本季流感疫苗。疾管署7日發布致醫界通函指出，考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，自1月20日起至2月28日止，將擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」：

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構(如軍營等)易發生群聚之人員。

疾管署表示，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。經醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署提醒，民眾應落實勤洗手、佩戴口罩、咳嗽禮節及生病在家休息等措施，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低流感病毒傳播風險；各醫療院所也應加強院內感染管制措施，避免流感群聚事件發生。

