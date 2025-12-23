流感12月罕見低點！ 羅一鈞分析「2因素」揭春節疫情趨勢

疾管署今（23）公布上周類流感門急診就診約8.3萬人次，與前一周相當，罕見12月處在相對低點。（示意圖：Motion Elements）

疾管署今（23）日公布上周類流感門急診就診約8.3萬人次，與前一周相當，罕見12月仍處在相對低點。署長羅一鈞分析，主要是今年出現少見的一波「秋季流感」，規模為10年新高，加上今年公費流感疫苗打氣旺，接種人數創史上最高；他指出，依目前趨勢研判，農曆春節前後的傳統流感高峰期，疫情強度可望比往年緩和。

根據疾管署監測資料顯示，第51周（12月14日至20日）類流感門急診就診計83,851人次，與前一周相當；不過，上周（12月16日至22日）還是新增16例流感併發重症病例及6例死亡。目前社區中流行之呼吸道病原體，以流感病毒為主，其中，以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

廣告 廣告

疾管署副署長林明誠說，截至12月22日，國內公費流感疫苗接種數約654.7萬人次，新冠疫苗接種累計約155.6萬人次，他強調，公費流感疫苗尚餘28萬劑，不會再增購，呼籲符合公費接種條件的民眾，把握時間盡早接種。

另外，今年新冠疫苗接種也比去年踴躍，疾管署指出，考量年末至後續春節連假聚會旅遊等活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，明年1月1日至2月28日將擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」。