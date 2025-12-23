流感H3N2新型變種「K分支」衝擊全球！胸重醫學會：當心止不住突破性感染 流感威脅已超越季節
近期流感H3N2新變種「K分支」（subclade k）正席捲日韓，此變異株將導致疫苗選株挑戰增加，使感染恐出現止不住的突破性風險。台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長指出，從2025年初名人病逝、暑假疫情突現高峰，再到現在確診數創下同期新高，顯示流感不再受限於單一季節，在此刻更要提高警覺。 對此，面對疾病威脅與民眾認知之間的斷層，台灣胸腔暨重症加護醫學會於流感季主動出擊，攜手多間醫院推出「全民迎戰流感季—流感重症OUT！」衛教策展，提醒高風險民眾積極預防，以及掌握48小時黃金治療期。
衛教策展亮點不斷：提升醫療可近性，讓醫療變得可看、可懂、可行動
流感雖為國人熟悉的疾病，卻常因「太熟悉」而被低估危險性。陳育民理事長表示，本次策展不再沿用過往單向傳遞的衛教框架，而是進駐人潮匯聚的醫院大廳，並特邀「流感守護者」 LINE 人氣貼圖角色「醜白兔」，透過生動詼諧的插畫風格，將流感相關的艱澀醫療語言，轉譯為貼近日常的視覺化內容。期盼流感防治知識不再侷限於診間，更讓「治療即預防」的觀念自然融入民眾生活情境，協助民眾認識多元治療與預防性投藥的選項，提升健康識能，支持落實醫病共同決策。
圖/全民迎戰流感季重症OUT
治療即預防！近千位民眾最深層的期待是「保護家人」
為進一步了解民眾在面對流感時的反應，策展現場特別設置「面對流感，你最在意什麼？」即時互動投票，短時間內便吸引大量民眾參與，投票結果均顯示出對於家人健康的擔憂，更有現場民眾直言：「最怕把流感帶給家中的孩子和長輩。」這份焦慮反映了家庭面對流感時的共同心聲──「一人中標，全家緊張」。
臺北榮總胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅醫師說明，流感最主要、也最難避免的傳播途徑正是「家庭傳播」。尤其在面對傳播風險更高的 H3N2 變異株威脅時，家庭成員間的交互傳染風險更不容輕忽。研究顯示，約三分之一的流感感染發生在家庭中；當家中有人確診時，其他成員的感染風險可高達近四成。因此，台灣胸腔暨重症加護醫學會持續呼籲「治療即預防」，提醒民眾在症狀初期及早就醫、及早啟動抗病毒藥物治療，不僅能降低自身重症風險，更能有效減少家庭內病毒傳播。
掌握「48小時決勝時刻」，單次治療選擇帶來行動便利性
流感病毒株持續變異，除了典型症狀之外，臨床更觀察感染K分支的患者，除了出現流感典型的發燒、咳嗽、喉嚨痛外，還可能伴隨噁心與腹瀉等症狀。馮嘉毅醫師強調，發病48小時內使用抗病毒藥物，是避免重症的決勝時刻，「流感病毒在體內複製極快，越早用藥，就越能有效抑制病毒繁殖、避免病情惡化。」現行流感治療方式已相當多元，涵蓋口服、吸入、針劑與單次療程等多種劑型。患者可依據自身的年齡、健康狀況、用藥史與生活型態，與醫師討論最適合的治療方案。
以新型口服抗病毒藥物為例，其單次使用即可完成療程，對於擔心遺漏用藥的忙碌上班族、高齡者或不擅吞嚥的幼兒更為友善；或針對急診與重症治療，針劑點滴則較常應用，能以最快速度阻斷病毒複製。馮嘉毅醫師提醒，「無論用哪一種藥，重點是要用藥，而且要快！」及早且適切的治療，不僅能有效縮短病程、降低個人重症風險，更能減少病毒在家庭內的交叉感染，保護同住家人。
行動即刻開始！年末旅遊潮，勇對流感才能一擊致勝
隨著年末旅遊潮與聚會逐漸增多，流感傳播風險持續上升。胸腔暨重症醫學會提醒，流感病毒株持續演變，對高齡者或具慢性病史者而言，極易引發重症，提醒國人在規劃出國行程時更需提高警覺。因此，建議近期規劃前往疫情熱區的民眾，應主動提早至旅遊門診或家庭醫學科諮詢，透過醫師的專業評估，討論最適合自身的防治方案，如疫苗補接種、或以抗病毒藥物作為緊急備用或預防性投藥的選擇，早一步與醫師攜手合作，家庭就能少一份擔心、多一份保障。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為流感H3N2新型變種「K分支」衝擊全球！胸重醫學會：當心止不住突破性感染 流感威脅已超越季節
