流感H3N2病毒來襲！7旬翁自行吃成藥 惡化插管救命

流感疫情持續攀升，疾管署指出，本季流感疫情與疫苗接種率皆創歷年同期新高，預估12月下旬疫情可能再次升溫。一名72歲慢性病患者因輕忽流感症狀自行服藥，導致病情惡化至需插管治療。

一名72歲患有高血壓與肺阻塞等慢性疾病的葉姓男子，近期於旅遊期間，身旁家人陸續出現類似感冒症狀，他本身也開始發燒、喉嚨痛並感到明顯倦怠等不適，卻自行服用成藥，未及時就醫。不料，返家後症狀迅速惡化，緊急送醫並因呼吸衰竭接受插管治療，檢驗確診為A型流感。

廣告 廣告

亞東醫院內科部副主任暨胸腔內科王秉槐醫師提醒，流感對高齡或慢性病患者如同「助燃劑」，尤其近期出國旅遊及室內聚會頻繁，更應注意同行者是否已有症狀。一旦出現疑似流感症狀，應盡早尋求醫療協助，不建議自行用藥，以降低重症與住院風險。

胸腔暨重症加護醫學會周昆達秘書長提醒，流感非普通感冒，應警覺「流感三部曲」引發重症風險。（圖／亞東醫院）

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達說明，今年流感呈現H1N1與H3N2雙病毒共存，近期H3N2逐漸超越H1N1，傳染力強、變異快，容易在家庭與校園群聚。

對高齡、慢性病及免疫功能不全者尤其危險，感染後病情可能迅速惡化。由於民眾常輕忽病情，錯過感染後首48小時黃金治療期，中壯年及慢性病患者在數日內就可能出現嚴重肺炎或呼吸衰竭。

為此，台灣胸腔暨重症加護醫學會提出「流感三部曲」概念，提醒民眾在發燒、喉嚨痛或鼻炎等輕症期就應積極就醫，避免病情惡化。流感並非小事，及早防治才是關鍵，台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手亞東醫院策展提醒民眾做好衛教。

亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆，「一人中標、全家感染」常見於流感季，慢性病長者更需及早治療預防重症。（圖／亞東醫院）

胸腔內科主任鄭世隆醫師強調，隨著病毒株持續變異，加上台灣高齡與慢性病人口逐年增加，流感已不再只是季節性疾病，而是隨時可能引發重症，甚至癱瘓家庭。

鄭世隆提醒，「一人中標、全家感染」已成流感真實寫照，家中長者若同時患慢性疾病，更易出現嚴重併發症。「治療即預防」是關鍵，民眾應提高警覺、及早就醫，以有效預防重症。

王秉槐主任分享，流感治療方式多元，包括口服、吸入、針劑及單次療程等。無論是針劑型用於重症患者快速阻斷病毒，或單次口服/針劑療程讓上班族迅速恢復，治療方式都應依個人狀況與醫師充分討論後決定，並掌握出現症狀後48小時黃金治療期。及早使用抗病毒藥物不僅能降低重症與併發症風險，也有助減少家庭內交叉感染。

胸腔暨重症加護醫學會攜手亞東醫院推動「全民迎戰流感季—流感重症 OUT！」流感策展，今日開展提醒警覺流感症狀，積極預防與治療。（圖／亞東醫院）

延伸閱讀

影/2.6m對決2.2m！高雄蛋車硬闖地下道「車斗卡住」解體

1.25兆國防預算！羅智強轟賴清德：對人民吝嗇卻對美國裝大爺

男子便秘自行灌腸「竟捅破直腸」 糞水溢流腹腔險喪命