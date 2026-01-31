流感K分支來襲，疫苗防護力剩1成？疾管署：仍能防重症！穩定免疫力，打疫苗前後吃什麼？





近期流感疫情持續升溫，疾管署監測顯示，全國類流感門急診單週就診已突破10萬人次，春節前恐迎高峰。除了A型H3N2變異株「K分支」為主流外，基層診所也觀察到B型流感比例快速上升，患者常出現高燒與嚴重肌肉痠痛。

醫師提醒，K分支具免疫逃脫特性，疫苗對感染保護力可能下降，但仍能有效防重症；營養師則建議，可透過均衡飲食與補充關鍵營養素，提升免疫力，降低感染與重症風險。

B流感染增，小腿「痠痛到沒法走路」

疾管署監測資料顯示，今年第2週（1/11至1/17）全國類流感門急診就診人次達104,348人，較前一週增加11.9%，急診就診占比10.3%，逼近流行閾值11.0%。疾管署預估，疫情最快於近期進入流行期，春節前後可能出現高峰，單週就診人次上看13萬至14萬。

疾管署指出，社區中流行的病毒株以A型H3N2占多數，但第一線醫療院所也觀察到，近期B型流感確診比例明顯上升，部分診所甚至超越A流，呈現並行態勢。

第一線醫師表示，B型流感患者發燒程度較高，肌肉痠痛更劇烈，常集中在小腿，有些甚至「痠痛到幾乎無法走路」，並可能合併腹痛、嘔吐等腸胃症狀。

K分支來勢洶洶，恐免疫逃脫

而A流H3N2變異株「K分支」從去年夏天開始從南半球往北擴散，並於秋季開始成為臺灣、日本、韓國及歐美主流病毒。感染症醫學會秘書長、新光醫院感染科醫師黃建賢指出，現在臺灣剛好處於流感病毒株轉換階段，民眾身體免疫力尚未適應，感染人數與病情自然上升。

黃建賢更示警，由於K分支為新突變株，與本季疫苗株抗原不完全吻合，使疫苗對感染保護力從原本70%下降至不到10%，民眾即便接種疫苗，仍可能出現突破性感染。

他提醒，一旦出現流感症狀就該儘早就醫並使用抗病毒藥物，必要時及時調整用藥，因為一般流感死亡率約千分之一，但若感染新型變異株，死亡率可能上升4至5倍。

疾管署曬數據澄清：可防重症、死亡

針對醫師呼籲，疾管署則澄清，本季流感疫苗對不同年齡層在預防輕症與重症方面仍具保護力，整體約3至5成。除了對5歲以下幼童可達7成之外，對於65歲以上年長者至少達25%以上。

英國針對住院重症的研究也顯示，疫苗可使兒童與青少年重症風險降低7成以上，成人則可降低3至4成。疾管署強調，疫苗的關鍵價值在於「防重症、防死亡」，而非僅止於防感染。

截至1月19日，國內公費流感疫苗接種人次約667.6萬，尚餘15萬劑。疾管署呼籲，春節連假將至，疫苗接種約需2週才能建立保護力，高風險族群如幼童、長者及慢性病患者應儘速完成接種。

穩定免疫力，打疫苗前後這樣吃

營養師高敏敏也指出，許多人誤以為打過疫苗就萬無一失，但保護力通常不超過一年，因此每年都要接種一次，才能維持穩定防護力。而且，真正保護身體的仍是自身免疫力，疫苗效果需靠良好飲食與生活習慣加乘。

高敏敏建議，民眾施打疫苗，可分三階段補充營養，以達到最好的效果。

1、打疫苗前：維持最佳免疫狀態

‧ 蛋白質：蛋、雞胸肉、豆腐、牛奶—提供免疫細胞原料，維持組織修復 ‧ 鋅：牡蠣、腰果、南瓜籽—促進免疫細胞生成，提升代謝與修復力 ‧ 維生素A：地瓜、胡蘿蔔、豬肝—保護呼吸道與腸胃黏膜，降低病毒入侵風險

此外，打針前一天也很重要：多喝水、早睡、保持心情放鬆，降低壓力荷爾蒙對免疫力的影響。

2、打疫苗後：抗發炎、提升自我防護力

施打疫苗後免疫系統進入「訓練模式」，需要補充抗氧化及抗發炎營養素：

‧ 維生素C：芭樂、奇異果、花椰菜—幫助抗發炎、促進免疫細胞分化 ‧ 維生素D：雞蛋、乾香菇、黑木耳—維持體內發炎平衡，強化細胞防禦 ‧ 維生素E：堅果、酪梨、葵花籽—清除自由基，增強修復速度 ‧ Omega-3：鮭魚、深海魚、亞麻籽—減緩氧化壓力，抑制病毒複製

3、接種前後避免食物

‧ 高油高鹽食物：炸物、洋芋片、加工食品—易提升體內發炎 ‧ 高糖食物：甜點、含糖飲料—抑制免疫細胞反應 ‧ 酒類：降低免疫力、抑制抗體生成

