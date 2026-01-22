流感K分支突變 春節恐爆疫情

H3N2的K分支流感來勢洶洶，現行疫苗防護力是否失靈備受關注。圖為疫苗接種。（本報資料照片）

上周類流感門急診就診人次突破10萬，疾管署預估，最快本周就會進入流行期。但感染科醫師研究指出，目前正肆虐中的H3N2，是世界衛生組織（WHO）公布病毒株且製成疫苗後，才出現的新突變「K分支」，疫苗與病毒完全「不搭」，憂心保護力剩不到10％，死亡率更較過去最高升至5倍。但疾管署強調，現行流感疫苗可預防8成重症，仍具保護力。

新光醫院感染科主任黃建賢表示，原本預估疫苗有70％保護力，不過，目前台灣流行的主流病毒由過往的H1N1轉為H3N2的K分支，保護力恐已掉到10％，也就是說，即使接種今年最新的公費疫苗仍會感染，死亡率從原本一般流感的千分之一，最高可達千分之五。

黃建賢指出，由於人體對K分支病毒的免疫辨識度較低，若防護不足，最嚴重可能有20％至25％人口感染；即使有防疫措施，仍可能有約10％人口染疫，換算大概200多萬人將在數月內陸續感染，並於今年春節到達最高峰。

H3N2的K分支流感去年底在日、韓造成大感染。台大兒童醫院感染科醫師黃立民說明，每年WHO會在2月預測10月流行的病毒株，據此製作疫苗，原本預測就不可能百分百，其中H3N2因變換的病毒株頻率最快，因此出錯率最大，過去平均10年就會發生1次「差很大」，當年就會很嚴重。

黃立民表示，今年又正好是H3N2成為主流，和目前的疫苗株已經完全「不搭」，疫苗等於完全沒效，預防重症效果也會略降。他建議，只要發燒有症狀，以及高風險對象，一旦懷疑是流感時就盡速快篩、服用藥物，避免演變為重症。

不過，疾管署發言人林明誠表示，H3N2的K分支，去年7月就監測到，9月底成為主流株，至11月底占比已達90％左右，今年以來都是主流株。

林明誠坦言，新突變的確有「免疫逃脫」現象，但打疫苗還是具有保護力，尤其對高風險族群而言，目前觀察仍能降低死亡、重症風險達80％以上。

另黃建賢也發表最新抗病毒藥物研究，上個月登上IJID雜誌（美國國際感染症醫學會雜誌），研究發現，目前國人主要使用的抗病毒藥物克流感，與新藥物相較，新藥物在預防住院、重症、死亡等效果都更佳。

林明誠表示，目前K分支的抗藥性未明顯提高，所以疾管署今年春節的應對措施中，已擴大公費用藥對象。