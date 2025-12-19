流星劃夜空清境觀星考察 臺南慈中地科人才培育

火鳥星雲一隻紅色火鳥悄然展翼。由 M42 與 M43 組成的獵戶座星雲，頭與身相互輝映，炙熱的氫氣雲映照出新生恆星的光芒。

臺南慈濟高中地球科學人才培育計畫從校內課程學習到走出戶外實地考察，指導老師黃丞皞老師及林怡君老師利用周末假期帶著地科人才培育學生於12月13日一早從慈中出發前往南投，展開一場師生難以忘懷的星空饗宴。

（圖左）出發前再次確認行李裝備，為行程做好準備。（圖右）滿懷期待、整裝出發，為這趟精彩活動留下第一張珍貴合影。

13日當晚剛好遇到雙子座流星雨的高峰期之一，每小時最多可看到約 100 顆流星，甚至在同一時間數顆流星同時落下，場景十分壯觀。一開始天氣晴朗滿天星星，學生把握這難得的學習機會，運用 Star Walk 程式辨識星空中的各類天體，提升對夜空結構與天文知識的理解。在老師的指導下，學習如何透過手機及數位相機調整ios、快門時間等來拍出清晰的星體，學生更進一步運用 S50自動望遠鏡，自主搜尋並觀測自己感興趣的星座，將課堂所學實際應用於天文觀測之中。

（圖左）夜幕低垂，仰望星空，開啟夜間觀星時刻。（圖右）高一陳建霖清境星空攝影作品。

高一詠晴同學分享: 「觀測剛開始時，天氣狀態還不錯，雖然偶爾會有些雲霧，但都過沒多久就被風吹散。所以我們趁著這時候進行了多種不同星座及流星拍攝。我也詢問了學長姐許多關於觀測方式、星圖比對、拍攝技巧以及設備操作的問題。但到了下半夜，雲霧漸漸開始變濃，甚至嚴重遮蔽天體，並影響到了我們的觀測。雖然因此沒能按照預定的時間拍攝到星軌，但這也讓我知道，進行天文觀測不能只靠運氣，而是要先學習並知道如何使用資料來進行天氣狀況的預測，並提前分配及決定好要拍攝的順序、時間，才不會難得上山卻空手而歸。」

高二靖芸同學在這趟考察學習到許多攝影技巧，他說「在這個地球科學人才培育，我體驗到了很多從沒了解過的知識。例如關於星星的拍攝，我們學到了腳架、相機的使用方法像是快門、焦距、曝光時間、白平衡等，都是我以前不曾了解過的。還學會辨認了很多星座，以及拍攝星空、星軌的訣竅。」

馬頭星雲（Barnard 33）是一團位於獵戶座的暗星雲，濃密的塵埃剪影映襯在紅色的 IC 434 發射星雲前方，形成著名的馬頭輪廓。

高一喬涵同學在無光害的天際下，視覺畫面的感受特別深刻。喬涵分享「這次觀星與拍攝的經驗充滿挑戰，也伴隨迷惘與意外，但正因如此，每次成功拍下星空、認出星座，都讓人覺得特別有成就感。之後若是有機會再次上山拍攝，我會在事前多花一些時間研究設備、認識天體，並設想可能出現的狀況，尋找替代方案。」

清境屬高海拔、低光害，讓滿天星斗清晰可見適合觀星。

臺南慈濟高中地球科學人才培育課程，不僅引領學生深入探索天文世界的奧妙，也培養其專業的星空拍攝技巧。在活動過程中，學生透過明確的分工合作、即時的問題協調與彼此互相支援，逐一克服觀測過程中的各項挑戰。即使夜間氣溫低、環境嚴寒，也絲毫未減學生投入觀星活動的熱忱；在滿天星斗下，他們以專注與毅力持續觀測與記錄，展現出對科學探索的高度熱情與學習精神，為本次課程留下深刻且珍貴的學習成果。

（撰文／王聿寬，攝影／王聿寬、陳建霖、陳瑀彤、凃松邑、劉登穎、謝偉晨、王佑恩、林辰宇、何桐宇）