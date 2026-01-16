流星四少合影蜷川實花 大師驚呼「被台灣可愛男生包圍」

初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太，因 BL 影集《向流星許願的我們》結緣，在劇組與粉絲之間被暱稱為「流星四少」。雖說尚未正式開播，但四位主演合體的話題與關注度已提前升溫。日前他們一同現身《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》展前搶先體驗場，一到場便吸引全場目光。

流星四少與蜷川實花合照，左起：各務孝太、余杰恩、蜷川實花、鍾岳軒及初孟軒（圖／有意思國際傳媒）

四人也在現場與蜷川實花本人合影，蜷川實花看到他們便笑說：「哇！被台灣的可愛男生們包圍了！」他們笑說，這次的展覽絕對會吸引不少女性觀眾，現場充滿花卉與繽紛色彩，加上蜷川實花獨有的美學風格，整體氛圍浪漫又夢幻，「一定會有很多日本人特地來看」，話語間也能感受到展覽滿滿的國際魅力。

談到彼此間的友誼，鍾岳軒笑說，其實大家私下「很想約」，只是工作滿檔、時間總是兜不太上，「我們最近一直很想去懶人露營，但每次講完就發現時間對不起來。」他也自認是四人之中較偏向「J人」的類型，喜歡事先規劃行程，「其他三個比較屬於說走就走派。」

（左起）《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太、鍾岳軒、初孟軒一起參與蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影（圖／有意思國際傳媒）

談到四人的群組名稱，同樣充滿回憶。岳軒透露，群組一開始叫做「流星」，後來又多了一個暱稱「BBL＝Blackskin Boy’s Love」，原因是拍戲期間四個人全都曬得很黑，成了劇組裡的共同記憶，也讓大家每次看到群組名稱都忍不住會心一笑，還笑說他們是既黑皮又 happy。各務孝太則分享：「拍攝時真的曬太黑了！就連海港附近的外籍移工都以為我是同鄉人，還會跟我講母語。」