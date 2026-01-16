「流星四少」私下好難約 鍾岳軒吐槽「3P組合」

余杰恩、各務孝太、鍾岳軒、初孟軒被稱「流星四少」。（圖／有意思國際傳媒）

初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太合作BL奇幻影集《向流星許願的我們》結緣，日前四人一同現身《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》展前搶先體驗場，甫到場吸引全場目光。

「流星四少」在現場與蜷川實花本人合影，蜷川實花一看到四人便笑說：「哇！被台灣的可愛男生們包圍了！」瞬間讓現場氣氛更加熱絡。四人也笑說，這次的展覽絕對會吸引不少女性觀眾，現場充滿花卉與繽紛色彩，加上蜷川實花獨有的美學風格，整體氛圍浪漫又夢幻，「而且一定會有很多日本人特地來看」，話語間也感受到展覽滿滿的國際魅力。

流星四少與蜷川實花合照，被稱讚可愛而害羞起來。（圖／有意思國際傳媒）

首次四人一起看展，氣氛輕鬆愉快，也讓彼此私下好感情再次成為焦點。鍾岳軒笑說：其實大家私下「很想約」，只是工作滿檔、時間總是兜不太上，「我們最近一直很想去懶人露營，但每次講完就發現時間對不起來。」他也自認是四人之中比較偏向「J人」的類型，喜歡事先規劃行程，「其他三個比較屬於說走就走派。」他們就是三個P人。鍾岳軒笑說：「他們是『三P』組。」

談到四人的群組名同樣充滿回憶。鍾岳軒透露，群組一開始叫做「流星」，後來又有一個暱稱是「BBL＝Blackskin Boy’s Love」，原因是拍戲期間四個人全都曬得很黑，成了劇組裡的共同記憶，也讓大家每次看到群組名稱都忍不住會心一笑，還笑說他們是既黑皮又happy。各務孝太說：「拍攝時，真的曬太黑了！就連海港附近的外籍移工都以為我是同鄉人，都會跟我講母語。」

