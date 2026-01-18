《流星花園》男星合體趙露思 虞書欣粉絲火大開戰

王鶴棣在演唱會邀請趙露思擔任嘉賓，掀起虞書欣粉絲不滿。（圖／翻攝自微博）





中國大陸男星王鶴棣過去憑藉陸版《流星花園》嶄露頭角，在《蒼蘭訣》中與虞書欣的甜蜜互動，更收穫大批CP粉。未料，日前王鶴棣在澳門演唱會邀請另名女星趙露思擔任嘉賓，被視為是切割虞書欣，掀起許多粉絲不滿，更直呼「掰掰，又是一個背刺男。」

王鶴棣與虞書欣因合作《蒼蘭訣》備受喜愛，還被封為「棣欣引力CP」，未料他在17日邀請虞書欣的頭號勁敵趙露思作為演唱會唯一女嘉賓，而在演唱會回顧所演出的角色影片時，更漏掉與虞書欣合作《蒼蘭訣》中的東方青蒼，讓大批CP粉崩潰，痛批他「忘本」。

對此，雖然有相關單位澄清，因為版權限制才沒有在演唱會使用，然而仍有大批「棣欣引力」CP粉宣布脫粉。事實上，虞書欣與趙露思同屬95花競爭圈，加上先前捲入風波後形象暴跌，有人認為王鶴棣的舉動形同切割，不過也有人表示藝人本來就有權利選擇合作對象，不需過度解讀。



