流標兩次終拍定！高雄車站變身 冠德投逾95億打造最大車站型商場

台鐵高雄車站商業大樓完工逾一年，歷經2度流標，第三次招商由冠德建設旗下環球購物中心取得經營權。截自高雄好過日臉書



台鐵高雄車站商業大樓完工逾一年，3月與7月兩度招商皆因僅一家公司投標2度流標，台鐵遂放寬規定，改為一家公司即可啟動審查。第三次招商於10月 27日截止，仍僅冠德建設旗下環球購物中心投標，最終通過資格審查取得經營權，冠德規劃投入約95億元開發站區。

台鐵表示，本次招商案範圍包含高雄車站商業大樓、一樓7間獨立店面、地下一層與地下三層，總樓地板面積達1萬6000餘坪；租期規劃為20年，並可視營運狀況延長兩次、每次10年；租金底價為1.5億元，權利金則依營業額級距及比例計算，期盼藉由民間投資，賦予車站站區更完整的商業功能與城市亮點。

廣告 廣告

冠德建設已於日前公告，旗下環球購物中心取得本案最優申請資格；台鐵證實結果，並表示後續將進行綜合遴選與行政程序，若一切順利，最快今年底前可正式簽約。高雄車站商業大樓未來將成為繼南港、板橋、新左營之後，全台第四座與台鐵共構的「環球購物中心」，同時也將是冠德旗下規模最大的車站型商場。

外界關注，冠德近年大幅加碼高雄車站周邊開發。包括甫於9月獲選的「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」，預估總投資額高達95億元，規劃興建住宅、商辦與商場大樓，預計2034年完工，冠德也取得車站下沉式廣場經營權，預計導入吉祥物 IP、旅運套裝活動等，強化站區吸引力。

更多太報報導

Google空拍揭弊 她曝小港垃圾堆3年未清堆成山！市府說話了

深夜闖紅燈釀禍...肇事男「車牌已註銷」 女被撞飛這原因也遭重罰

6萬債務捅死檳榔嬤！惡男恐怖前科曝...非首次殺人再遭收押