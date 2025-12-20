流氓里長！插乾股、討公關費遭拒 竟撂黑幫打餐酒館老闆

記者蔡効儀、蕭羽秀／台北報導

台北市大安區龍圖里里長蕭萬居，2024年間，向中山區一間音樂餐館聲稱可以協助辦理外籍表演者工作許可，但要索取10%乾股，事後業者停止給付後，里長竟然找黑幫到場施壓。

蕭萬居外表看起來熱心助人。

包廂內好幾名壯碩男子一擁而上，包圍著餐酒館業者就是一頓猛打，不僅朝業者頭部猛K，還隨手拿起酒瓶、冰桶等工具攻擊，究竟是誰這麼大膽，侵門踏戶打業者？

台北市大安區龍圖里長蕭萬居（2023.05）：「謝謝各位里民參與，謝謝謝謝。」

廣告 廣告

深深一鞠躬感謝里民支持，台北市大安龍圖里里長蕭萬居，外表看起來熱心助人，卻被檢方查出他撂人到店勒索。

被恐嚇勒索的音樂餐酒館，就是主打有國際表演者，因此里長向他們聲稱可以協助辦理工作許可證，但前提是要插乾股，還要索討公關費。

蕭萬居聲稱，可以協助辦理工作許可證。

根據起訴書內容，2024年蕭萬居向餐酒館吳姓負責人和閻姓股東要求取得百分之十乾股，另外每個月也得給3萬元公關費，3個月間他就獲得超過破百萬費用，但後續餐廳負責人認為，蕭萬居只是假借名目索取費用，在今年1月停止付款，沒想到蕭萬居就帶著有黑背景的友人到餐酒館，恐嚇不成，他的友人們還直接動手，導致閻姓股東頭部撕裂傷，身上還有多處挫傷。

記者：「有人嗎？」

實際回到餐酒館，業者正常營業，但卻不願意對外回應。

蕭萬居討不到錢就帶著友人到餐酒館恐嚇。

知情人士：「（是業者）拜託看能不能明白說他們有哪邊要改進幹嘛之類的，然後可以成功過件，因為說蕭叔叔有幫助過我們，那我們可能一時上，就是給個乾股。」

知情人士替里長喊冤，不過…

記者：「為什麼這小營小利也要貪污？」

蕭萬居還涉嫌在2015年到2019年間和業者共謀開立不實發票。

不只被起訴，蕭萬居還涉嫌在2015年到2019年間和業者共謀開立不實發票，詐領里鄰建設經費和社回局補助款等，不法所得至少140萬元，一審遭判重罪，目前案件還在上訴中，爭議一波未平一波又起。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

北捷殺人魔張文是學霸？校方一查「3年獲29功獎」學期成績均奪高分

躲避北市警方追緝！狂徒張文心思縝密 花費3天場勘加5度變裝

張文台北隨機殺人登外媒！《BBC》稱罕見：上次是2014年鄭捷案

類公家單位誰最好？「1公司」被指錢多又爽 全場戰翻了

