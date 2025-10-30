流水席冰淇淋「一人一桶」 南部人揭含意：讓賓客快回家

台灣中南部流水席文化盛行，菜色豐盛常讓人驚艷，近日一名女網友在婚宴尾聲時看到工作人員推著推車分發「一人一桶」的冰淇淋，讓她相當驚訝，忍不住上網詢問「南部人都這樣嗎？」引發熱烈討論。

近日一名女網友在婚宴尾聲時看到工作人員推著推車分發「一人一桶」的冰淇淋，讓她相當驚訝 。（示意圖／pexels）

原PO在社群平台Threads上分享照片，只見工作人員推著載滿冰淇淋桶的推車，分發給每位賓客，「我以為一桌一桶，結果是一人一桶，南部人都這樣嗎？」貼文引發討論。許多南部網友看到後紛紛留言解釋這項「傳統」，「一桌一桶會被釘在恥辱柱上吧」、「南部誰在跟你一桌一桶的，很沒衛生耶」、「不誇張，有人不拿的時候還有機會帶三桶回家」、「這就台南的標配而已啦」。有網友更直言「南部沒有吃到撐不叫喜宴」、「親戚都不吃，我們家有小朋友，直接搬了20幾桶回家」。

不過也有人解釋，「這個一般是飯後最後上的甜點，單價不高而且拿得出手，關鍵是很多婆婆媽媽在婚禮結束後還想繼續待著敘舊，有冰淇淋的話就會害怕融化而趕緊回家，方便主人家進行收尾」、「這種是要讓人家帶回去的，通常會附上塑膠袋。這一桶700有找，雙葉的便宜一些，哈根達斯100ml比這個更便宜一些。」

除了冰淇淋，南部婚宴的豪爽文化也讓北部人大開眼界。有台北網友分享在嘉義參加婚禮的經驗，「一個阿伯問：要不要喝厚的？我心想：好啊來一瓶大家喝，結果阿伯拿了10幾支威士忌過來，原來是一人一瓶啊。」

