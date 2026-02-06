「流水席辦桌」圍爐 蘇榮護家溫馨團圓

榮總蘇澳分院附設護理之家與精神護理之家為迎接歲末年終提升住民生活品質與心理支持，首次以現場烹煮「流水席辦桌」形式，席開十一桌的歲末聯歡慶團圓餐會。（榮總蘇澳分院提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

臺北榮民總醫院蘇澳分院附設護理之家與精神護理之家為迎接歲末年終提升住民生活品質與心理支持，六日首次以現場烹煮「流水席辦桌」形式，席開十一桌的歲末聯歡慶團圓餐會。

活動緣起於護家機構負責人簡琬頻護理長與住民討論歲末圍爐活動辦理方式時，住民分享家屬具備專業外燴經驗，經院方審慎評估與多次溝通協調後，促成此次歲末聯歡餐會。餐會由廚師團隊現場烹調年節料理，住民圍坐共享佳餚，在溫馨且充滿人情味的氛圍中提前感受過年團圓的喜悅；護理部主任游曼玲感謝住民與家屬的信任與支持，並期盼透過活動讓住民在蘇榮護家持續感受到家的溫暖與團圓幸福。

此次活動不僅讓住民感受到年節團聚的喜悅，還展現醫院對護家住民意見的尊重，以及用心營造如家般生活氛圍的照護理念。未來將持續規劃多元且貼近住民生活經驗的活動，陪伴住民在安心、熟悉的環境中，走過每一個重要時刻。