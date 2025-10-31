流水席「1霸氣美食」上桌！賓客當場愣了 南部人秒懂：阿嬤都會搶
生活中心／朱祖儀報導
流水席「辦桌」上總會出現意想不到的澎湃菜色，是許多人難忘的回憶。一名網友近來就分享，流水席到了尾聲，看到服務生把整桶冰淇淋推出來，他原以為是一桌一桶，沒想到竟然每個人都可以分到一桶，覺得相當驚奇。文章曝光掀起討論。
原PO在Threads發文表示，近日吃流水席，快結束時看到服務人員推車上，放了一桶桶的冰淇淋，他本來以為每桌只能分到一桶，沒想到最後竟然是一人一桶，好奇「南部人都這樣嗎？」
網友紛紛表示，「這種是要讓人家帶回去的，通常會附上塑膠袋」、「很常見，你不拿的話會有一堆阿嬤來別桌拿，浪費食物是不可能的」、「南部誰在跟你一桌一桶的，很沒衛生耶」、「小時候吃喜宴最期待的就是這個」、「我還記得有一次小學回外婆家冬天去吃親戚的這桌太冷沒有人要吃冰全部給我我就跟外婆扛10桶回去超開心。」
還有人分享，「冰淇淋算什麼！在蚵仔寮吃過喜宴，烏魚子一人一個，龍蝦一人一尾」、「是時候說說我在台南參加婚禮的時候一盤兩大塊烏魚子，大塊是十五公分左右的大」、「我朋友的喜宴螃蟹一人一隻、冰淇淋一人一桶」、「告訴你，我吃過那種冷盤的烏魚子是一人半片，龍蝦是一人一隻做成一份水果沙拉的」、「聽說之前朋友喜宴烏魚子是一人一盒帶回家，沒有什麼一人一片的，太不上相。」
