流浪小狗主動求包養！好心店長收留反而生意更興榮

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一名店老闆長期默默照顧流浪狗的故事，近日在網路上流傳，引發大批網友讚賞，這名老闆不僅為一對流浪狗提供食物與庇護，甚至在牠們生下小狗後主動承擔照顧責任，如今這三隻狗狗已成為當地街道上的「吉祥物」，也為店長帶來意料之外的關注。

據了解，該名店老闆經營一家店面多年，幾年前一對流浪狗時常在店門口徘徊，其中一隻母狗當時已經懷孕，老闆見牠們可憐，便從店裡拿出食物餵食，自那之後這對浪狗便每天固定報到，與老闆建立起深厚的情感。

兩隻狗狗將自己的幼崽留給老闆照料，如今已成為當地街道最美的風景

(示意圖/Unsplash)

為了幫助浪狗過上更好的生活，老闆還特地搭建起簡單的棚子讓牠們遮風避雨，不久後，母狗順利產下一隻小狗，而牠們似乎隊老闆十分信任，於是乾脆將幼崽留給他照料，而兩隻成年狗仍習慣睡在車底與路邊，彷佛早已習慣了漂泊生活。

如今這隻小狗在老闆的悉心照料下，已經平安地健康長大，成為當地知名的「吉祥物」，街訪鄰居之間也加入幫忙的行列，經常帶著食物探望三隻狗狗，這段暖心的故事曝光後，迅速引起網上熱議，還有不少網友特地跑來店裡探望狗狗一家，間接地讓老闆的生意越來越好。